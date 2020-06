Im Bundesländer-Vergleich ist Mecklenburg-Vorpommern weit hinten, was die Inklusion förderbedürftiger Kinder in Regelschulen betrifft. Im Schuljahr 2018/19 wurden 5,7 Prozent aller Schüler der Klassen eins bis zehn separat in Förderschulen unterrichtet. Das Land will das bis zum Jahr 2028 ändern.