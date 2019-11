MV bei der SLUSH Helsinki 2019: Innovation, Investition und Inspiration

Helsinki

Im Rahmen einer Delegationsreise waren OZ-Geschäftsführerin Imke Mentzendorff und Head of Coworking Max Jagusch vom 20. bis 23.11.2019 in der finnischen Hauptstadt Helsinki auf Europas größter Startup-Messe „SLUSH“ unterwegs. Beide konnten viel Inspiration mit nach Deutschland nehmen. Am 26.11. veranstaltet das Basislager eine Austauschrunde für Interessierte.

Innovation

Digitales Denken, der Einsatz nachhaltiger Ressourcen und die Entwicklung zukünftiger Technologien – bei der „SLUSH“ nicht nur Trends, sondern konkrete Zielstellungen vieler Besucher und auch der Veranstalter des Events. Beinahe im Halbstunden-Takt wurden auf den drei großen Bühnen mit zahlreichen bekannten internationalen Unternehmen genau diese Problemfragen diskutiert. Gleichzeitig konnten Gründer ihre Businesspläne auf der „German Startup Pitching Stage“ präsentieren, um auch hier in einen engen Austausch mit den Gästen zu gehen.

Innovation ließ sich auch in der Gestaltung des Events finden. Mit atemberaubenden Lichtinstallationen trotzte man der dunklen Jahreszeit. Die verschiedenen Abschnitte wurden intelligent unterteilt, um Besucherfluss und Akustik optimal zu halten. Und auch beim „Food Court“ wurde an alles gedacht: sämtliche Verbrauchsmaterialien und Wegwerfgegenstände waren zu 100% kompostierbar. Selbst das T-Shirt als Mitbringsel ist zu 100% aus recyceltem Textil.

Max Jagusch und Imke Mentzendorff bei "Slush" in Helsinki. Quelle: OZ

Investition

Selbstverständlich hatten viele Besucher der Messe ein klares Ziel: Überzeugen für die nächste Investition. Pausenlos konnte man an Ständen, auf den Pitch-Veranstaltungen oder auch im Sitzsack junge Unternehmen beim Präsentieren ihrer Ideen vor einem Investor finden. Aus gutem Grund: unter den 25.000 Gästen waren ca. 4.000 Startups und 2.500 Investoren vor Ort. Insgesamt waren Investitionspotentiale von mehreren Millionen Euro im Gespräch. Auch Teilnehmer der MV-Delegation konnten davon viel mitnehmen – sei es für die strategische Unternehmensausrichtung oder die Zielsetzungen der öffentlichen Institutionen.

Inspiration

In der Startup-Welt herrscht eine große Dynamik, die sowohl Einfluss auf die Region hat als auch von ihr beeinflusst wird. Die 28 Personen starke Gruppe aus Mecklenburg-Vorpommern konnte die gemeinsame Reise nutzen, um künftig noch stärker zusammen zu arbeiten und Ziele anzugehen. Imke Mentzendorff war vor allem fasziniert von dem übergeordneten Netzwerkgedanken und den neuen Arbeitsmodellen in den nordischen und skandinavischen Ländern: „Es ist spannend, zu sehen, wie sehr Digitales hier als selbstverständlich gesehen wird.“ Basislager-Head of Coworking Max Jagusch hat insbesondere von den besuchten Coworking Spaces wie das umgebaute ehemalige Krankenhaus „Maria 01“ oder das „Innovation House“ eine Menge Inspiration mitnehmen: „wir werden viele Insighths mitnehmen, um unsere Atmosphäre im Basislager zu erweitern und konnten nun auch ein internationales Netzwerk aufbauen, welches unserer Community ab nächstem Jahr zur Verfügung stehen wird.“

Wer Interesse an weiteren Einblicken, Bildern und Erfahrungen einiger Teilnehmer hat, kann gern am 26.11. um 09:30 Uhr zum Basislager Rostock kommen. Auch im nächsten Jahr ist wieder eine Reise geplant.

