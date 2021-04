Schwerin/Rostock

Die rote Laterne – sie geht in den Nordosten: MV ist bundesweit das Schlusslicht bei den Corona-Impfungen. Gerade mal 13,3 Prozent der Menschen im Land sind bereits geimpft. Manuela Schwesig (SPD) erhöht deshalb den Druck auf die Städte und Landkreise: Bis Ende kommender Woche sollen allein 53 000 Astrazeneca-Dosen im Land zusätzlich verimpft werden.

Landkreisen und Städten, die das nicht schaffen, droht das Land mit Konsequenzen: Sie müssen ihre übrigen Dosen dann abgeben – an jene Landkreise, die schneller sind und die Dosen zügig verimpfen. Und: Schwesig hat die Bundeswehr um Hilfe gebeten.

Impftempo in MV wird schneller: Jetzt Termin mit OZ-Impfrechner vorhersagen lassen

Mehr Impfen-Aktionen in MV

„Es geht nicht um Statistik, es geht um jede Impfdosis – und darum die Bürger zu schützen. Wir müssen wieder an Fahrt gewinnen beim Impfen“, so Schwesig. Auch MV könne sich nicht erlauben, Impfdosen tagelang in den Kühlschränken liegen zu lassen. Die Landkreise und Städte sollen deshalb in den kommenden Tagen verstärkt zu Impf-Aktionen einladen: Nordwestmecklenburg habe das am Wochenende und am Freitag vorgemacht. „Wir brauchen solche unkonventionellen Lösungen“, so Schwesig. Vorpommern-Greifswald plant eine Impf-Aktion für Ü-60-Jährige am Wochenende.

Hinter den Kulissen soll vor allem Rostock in die Kritik geraten sein: In der Hansestadt liegen noch 5770 Astrazeneca-Dosen in den Kühlschränken. Dort hatte das Rathaus auf Impfungen über Ostern verzichtet. Nordwestmecklenburg hat noch 1680 Dosen zur freien Verfügung, Schwerin 660, der Landkreis Rostock 1470, Vorpommern-Rügen 350, Vorpommern-Greifswald 3980, die Mecklenburgische Seenplatte 1110 und Ludwigslust-Parchim 2560. Weitere rund 30 000 Dosen liegen in 1700 Arztpraxen im Land bereit.

Bundeswehr soll helfen

MV hat zudem die Bundeswehr um Hilfe gebeten: Das Militär soll mit mobilen Impfteams im Land die Impf-Kampagne unterstützen. Nach OZ-Informationen sollen vor allen in den Dörfern die Soldaten zum Einsatz kommen – und mobile Impfzentren tageweise zum Beispiel in Dorfgemeinschafts-, Feuerwehr- oder Vereinsheimen aufbauen. Auch der Landkreis Rostock hat bereits angekündigt, wieder verstärkt mobile Teams einzusetzen.

Hotline wird weiter ausgebaut

Auch die viel kritisierte Impf-Hotline des Landes wird ausgebaut: 300 Mitarbeiter kümmern sich nach Angaben von Gesundheitsminister Harry Glawe (CDU) aktuell um die Terminvergabe, weiteres Personal soll eingestellt werden. Und: „Wir erwarten in den kommenden Monaten 1,5 Millionen Impfdosen für das Land. Wir vergeben deshalb ab sofort Termine auch vier Wochen im Voraus. Wir können uns das erlauben, wir kriegen genug Impfstoffe“, so der Minister. Die eine Million Dosen des russischen Sputnik V-Impfstoffs, die MV sich gesichert hat, sind da noch nicht eingerechnet.

Die meisten Dosen werden von Astrazeneca stammen, auch Biontech liefere große Mengen. In den kommenden Wochen soll MV zudem mehr als 4000 Dosen des Johnson & Johnson-Impfstoffs erhalten, der an der Uni Rostock getestet wurde. Bei diesem Vakzin ist nur ein Impfung nötig. „Wir wollen damit vor allem Menschen ohne festen Wohnsitz impfen – Obdachlose zum Beispiel“, so Glawe.

Impfungen für alle Lehrer

Zudem will das Land weitere Gruppen für Impfungen schon jetzt zulassen: Nach den Grund- und Förderschullehrern sollen in MV bald alle Lehrkräfte geimpft werden können. „Wir wollen absichern, dass unsere Kinder und Schulen so sicher wie möglich sind“, so Schwesig.

Von Andreas Meyer