Ein Corona-Lockdown schon in der nächsten Woche – er könnte auch in MV kommen. Vor dem Bund-Länder-Gipfel am Sonntag hatte Ministerpräsidentin Schwesig auf einheitliche Regeln in Deutschland gedrängt – und darauf, dass Kitas und Schulen im Land offen bleiben. Muss sie eine der Zusagen opfern?