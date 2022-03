Schwerin

Die Schweriner Landesregierung rechnet offenbar mit deutlich mehr ukrainischen Flüchtlingen, als bisher angenommen. Innenminister Christian Pegel (SPD) hat am Donnerstag mitgeteilt: Jeder der sechs Landkreise und die beiden kreisfreien Städte Rostock und Schwerin bereiten sich darauf vor, zusätzlich 500 Flüchtlinge aufzunehmen. Von 200 war zuvor die Rede. Auch das Land werde seine Aufnahmekapazitäten erweitern. Zusammengerechnet wären dies 6500 Flüchtlinge, die aus dem ukrainischen Kriegsgebiet nach MV kommen könnten.

Vermutlich könnte die Zahl aber noch weiter steigen. „Die Situation ist nach wie vor sehr dynamisch, und niemand kann voraussagen, wie viele Menschen tatsächlich zu uns kommen“, so Pegel. Die jetzt beschlossenen je 500 Flüchtlinge je Kreis sollen in Notunterkünften untergebracht werden. Das könnten zum Beispiel Turnhallen sein.

Ärzte sollen Ukrainern unkompliziert Behandlung ermöglichen

Die Kassenärztliche Vereinigung (KV) und die Ärztekammer in Mecklenburg-Vorpommern haben gemeinsam zu Hilfsleistungen für die Menschen in der Ukraine aufgerufen. „Jetzt sind Leben und Gesundheit aller Bürger der Ukraine, auch unserer ärztlichen Kolleginnen und Kollegen, in höchster Gefahr“, hieß es in der Mitteilung am Donnerstag. Aus logistischen Gründen seien Geldspenden der beste Weg der Unterstützung.

Zudem appellierten Kammer und KV an die Ärzteschaft im Nordosten, den Geflüchteten durch eine unkomplizierte Behandlung ihre Solidarität zu zeigen. Von der Politik wurde gefordert, möglichst schnell die Inanspruchnahme der ambulanten und stationären medizinischen Versorgung zu ermöglichen. Für Ärztinnen und Ärzte boten die beiden Organisationen zudem ihre Unterstützung an, um eine hochqualitative Versorgung der Flüchtlinge sicherzustellen.

Von Frank Pubantz