Schwerin

In Mecklenburg-Vorpommern gilt vom 22. Februar an ein Stufenplan für die Öffnung von Kindergärten und -krippen sowie der Tagespflege. Demnach können Einrichtungen in Kreisen und kreisfreien Städten mit einer Sieben-Tage-Inzidenz von 50 und darunter dann zum sogenannten Regelbetrieb unter Pandemiebedingungen zurückkehren. „Das heißt, alle Kinder können wieder uneingeschränkt in die Einrichtungen kommen. Die Schutzmaßnahmen sind aber weiterhin hoch“, teilte Sozialministerin Stefanie Drese (SPD) nach dem MV-Gipfel in Schwerin mit.

Am Freitag wiesen bereits drei der sechs Landkreise sowie die Hansestadt Rostock weniger als 50 Infektionen pro 100 000 Einwohner binnen einer Wochen auf und hätten damit die Vorgabe erfüllt.

Lüften, Kontakte, Sport: Das gilt in den Kitas bei ein höheren Inzidenz

Bei einer Inzidenz zwischen 50 und 100 soll dem Stufenplan zufolge der Regelbetrieb fortgeführt werden, allerdings unter strengeren Hygienevorschriften. Dazu gehören stündliches Stoßlüftung, das Führen von Kontaktlisten, Singen und Sport werden eingeschränkt, Eltern dürfen nur in Ausnahmesituationen die Kita betreten.

Bei einer Inzidenz von 100 bis 150 werden Eltern - wie derzeit noch gültig - aufgefordert, die Kinder möglichst zu Hause zu betreuen. Bei Werten von mehr als 150 findet in Kitas nur noch eine Notfallbetreuung bei besonderen Härtefällen statt. Das ist derzeit im Landkreis Vorpommern-Greifswald der Fall, wo die Sieben-Tage-Inzidenz am Freitag bei 188 lag. Für den Fall, dass in einer Region vermehrt besonders ansteckende Virus-Varianten auftreten, soll es auch dort nur eine Notfallbetreuung geben.

Laut Ministerium sind landesweit etwa 114 000 Kinder in Kitas oder bei Tagesmüttern angemeldet. Für etwa die Hälfte wurde in den zurückliegenden Wochen auch eine Betreuung in Anspruch genommen.

Von RND/mv