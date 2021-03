Wie ist das weitere Vorgehen in der Corona-Krise? Diese Frage hat am Dienstag erneut das Landeskabinett von MV beschäftigt. Ministerpräsidentin Manuela Schwesig und Vorpommern-Staatssekretär Patrick Dahlemann (beide SPD) haben im Anschluss im Livestream über die Ergebnisse der Sitzung informiert. Bei den Beratungen ging es vor allem um die Quarantäneregeln in Grenzgebieten.