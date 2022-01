Rostock

Im Nordosten wird mittlerweile deutlich mehr vererbt und verschenkt als noch vor wenigen Jahren. 2020 waren es hierzulande 153,4 Millionen Euro. Nach Angaben des Statistischen Landesamts sind das fast 61 Millionen als 2019 und 50 Millionen Euro mehr als 2018. Die Folge: Mecklenburg-Vorpommern nahm im vergangenen Jahr 19,77 Millionen Euro allein an Erbschaftssteuer ein. Im entsprechenden Bundes-Ranking belegt das Land trotzdem nur den vorletzten Platz.

Nordrhein-Westfalen liegt vorn

Den Spitzenplatz beansprucht Nordrhein-Westfalen mit entsprechenden Steuereinnahmen in Höhe von 2,461 Milliarden Euro. In der Hitliste des Bundesministeriums der Finanzen folgen Bayern (2,178 Milliarden) und Baden-Württemberg (1,142 Milliarden). Den letzten Platz belegt Sachsen-Anhalt mit 18,768 Millionen Euro.

Notargebühren bundesweit einheitlich In MV wurden 2020 insgesamt 2865 Verfügungen von Todes wegen bei den 51 Notaren landesweit errichtet. Zum Vergleich: 2019 waren es 3339. Sie umfassen Einzeltestamente, gemeinschaftliche Testamente (können nur von Eheleuten errichtet werden) sowie Erbverträge. Letztere schaffen die Möglichkeit, auch für nicht miteinander verheiratete Paare ihren letzten Willen kundzutun. Die Notargebühren für die Errichtung eines Testaments sind im Gerichts- und Notarkostengesetz detailliert und verbindlich festgelegt. Es entstehen bei jedem Notar in Deutschland die gleichen Kosten. Der Notar ist verpflichtet,die sich aus dem Gesetz ergebenden Kosten zu erheben. Die Kosten für ein notarielles Testamenthängen von dem Geschäftswert ab. Maßgebend ist der Wert des Vermögens, über das ein Erblasser verfügt. Verbindlichkeiten werden bis zur Höhe des halben Vermögens abzogen.

„Nach der Wiedervereinigung werden in den neuen Bundesländern die Vermögenswerte erst aufgebaut. Trotz der vielen neuen Immobilien in MV würden die hohen Freibeträge kaum ausgeschöpft“, erläutert Jörg Hähnlein, Geschäftsführer der Steuerberaterkammer MV.

Zudem können die im Land entstandenen kleinen und mittelständischen Unternehmen kaum angemessene Eigenkapitalreserven anlegen. „Die Firmen benötigen ihre Liquidität, um sich am Markt behaupten und neu investieren zu können“, so Hähnlein.

In Nachlassfragen frühzeitig handeln

„Gleichwohl kann heftiger Streit gerade in sogenannten Erbengemeinschaften bereits bei geringeren Summen entstehen“, sagt Merlin Eufinger, Geschäftsführer der Notarkammer MV.

Obwohl die Generation Erben am Start ist, hat nicht einmal jeder fünfte Deutsche ein Testament verfasst. „Eine Größenordnung, die auch für die Situation hierzulande in etwa zutrifft“, so Eufinger. Angesichts vor allem steigender Immobilienwerte stelle sich in der Praxis immer häufiger die Frage, ob Erbschaftsfragen im Familienkreis vorausschauend geklärt sind.

„Die Folge sind Probleme, mit denen sich die Erben herumschlagen müssen. Zudem entstehen häufig auch steuerliche Belastungen, die leicht hätten vermieden werden können“, verdeutlicht Wiebke Cornelius, Leiterin der Verbraucherzentrale MV. Wer selbst bestimmen möchte, was aus seinem Nachlass wird, sollte frühzeitig handeln, so die Verbraucherschützerin.

Steuerliche Freigrenzen berücksichtigen

Konkret erbten 2020 dem Statistischen Amt zufolge 1030 Menschen in MV zusammen 83,5 Millionen Euro. Hinzu kamen Schenkungen im Wert von 69,9 Millionen Euro an 253 Personen. Auffällig: „In 83 Prozent der insgesamt 375 Fälle konnten sich die Erben allein über Grundvermögen in Höhe von 50 000 bis 500 000 Euro freuen“, so Judith Pichner vom Fachbereich Finanzen.

Für Ehegatten ist beispielsweise ein Vermögenserwerb von 500 000 Euro von der Erbschaftssteuer befreit, für Kinder bis 400 000 Euro je Elternteil, für Enkel bis 200 000 Euro. Zusätzlich können unter bestimmten Voraussetzungen Häuser steuerfrei vererbt werden, wenn die Ehepartner bzw. Kinder anschließend darin wohnen. „Für andere Verwandte und nicht eingetragene Lebenspartner sinkt der Freibetrag erheblich“, verdeutlicht Steuerexperte Hähnlein.

