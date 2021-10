Von wegen Spitzenreiter auf dem Weg zur Nutzung erneuerbarer Energien: In Mecklenburg-Vorpommern dauern Verfahren zur Genehmigung von Windkraftanlagen viermal so lange wie anderswo. Die Windbranche und die CDU üben Kritik: MV verschlafe die Zukunft.

Bummelletzter der Bundesländer: Warum MV so lange für Genehmigung von Windrädern braucht

