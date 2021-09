Rostock

Sie sind jung, motiviert und haben innovative Ideen: MVs Existenzgründer. Was ihnen zuweilen fehlt ist Bekanntheit – und Geld. Beides möchte die OSTSEE-ZEITUNG ändern und hat deshalb den 19. OZ-Existenzgründerpreis ausgeschrieben. Vier Preise in vier Kategorien gibt es zu gewinnen, für die auch in diesem Jahr wieder regionale Sponsoren gewonnen werden konnten. Doch was ist eigentlich ihre Motivation?

„Das Land braucht neue Ideen und Menschen, die das Risiko einer Selbstständigkeit nicht scheuen,“ sagt Benedikt von der Decken. Dafür brauche es Mut, den er gerne stärken wolle. Die mediale Aufmerksamkeit durch das Format der OZ sei dabei ein wertvoller Beitrag. Deshalb sponsere die Creditreform von der Decken MV den Preis für „Mut in der Selbstständigkeit“.

Existenzgründer sind wegweisend für MV

Das Ministerium für Energie, Infrastruktur und Digitalisierung stiftet den diesjährigen Digitalpreis. „Die Förderung und Vernetzung von digitalen Talenten ist ein Schwerpunkt, den wir in der Entwicklung unseres Landes setzen“, sagt Minister Christian Pegel. Gründer mit digitalen Ideen setzen besondere Impulse. So könne sich MV als smartes Land zum Leben und Arbeiten weiterentwickeln.

Dass Existenzgründer wegweisend für die jeweiligen Kommunen sind, findet auch Christian Weiss als Vertreter der Wirtschaftsförderer in MV. Sie sponsern den Neustarterpreis. „Die regionale Wirtschaft lebt von unternehmerischem Denken. Egal, ob Start-up oder Neuausrichtung einer bestehenden Firma, wir brauchen Leute, die etwas Neues wagen.“

So können Sie sich bewerben Der „Existenzgründerpreis“ für die erfolgreichste Gründung in MV wird von der OSTSEE-ZEITUNG und dem Basislager Rostock gesponsert. Prämiert wird er mit insgesamt 10 000 Euro. Das Preisgeld umfasst dabei 5000 Euro, zusätzlich gibt es ein Mediabudget im Wert von 5000 Euro. Voraussetzungen: Das Unternehmen muss seit mindestens einem Jahr bestehen und sollte für die regionale Wirtschaft relevant sein. Der Preis „Mut in der Selbstständigkeit“ wird gesponsert von der Creditreform von der Decken MV und ist mit 2500 Euro dotiert. Angesprochen werden Gründer, die sich bewusst Herausforderungen gestellt und sich selbst in Krisenzeiten behauptet haben. Voraussetzung: Das Unternehmen muss seit mindestens einem Jahr bestehen. Der „Neustarterpreis“ wird gesponsert von den Wirtschaftsförderern in MV. Geehrt wird mit 2500 Euro die erfolgreichste Neuausrichtung mit Teamzuwachs in den Jahren 2020/2021. Berücksichtigt werden auch erfolgreiche Unternehmensnachfolgen. Besonders der Erfolg unter Pandemie-Bedingungen soll gewürdigt werden. Der „Digitalpreis“ wird gesponsert vom Ministerium für Energie, Infrastruktur und Digitalisierung MV. 2500 Euro erhält derjenige, der von Anfang an digital gedacht und ein erfolgreiches Geschäftsmodell entwickelt hat. Voraussetzungen: Das Unternehmen muss seit mindestens einem Jahr bestehen, wobei der Fokus auf digitaler Kompetenz und Transformation liegen sollte. Bewerben ist ganz einfach: Unter www.oz-existenzgruenderpreis.de das Bewerbungsformular ausfüllen, Unterlagen hochladen und direkt absenden. Oder die Bewerbungsunterlagen downloaden, ausfüllen und per Mail an existenzgruenderpreis@ostsee-zeitung.de schicken. Einsendeschluss ist der 8. Oktober. Für alle Bewerber gilt: MV muss Sitz des Unternehmens sein.

Gründer für Investoren sichtbar machen

Den Hauptpreis lobt in diesem Jahr die OSTSEE-ZEITUNG wieder selbst aus – gemeinsam mit dem Basislager Rostock. „Zusammen haben wir bereits viele Projekte in Richtung der Gründer initiiert“, erzählt OZ-Geschäftsführerin Imke Mentzendorff. Mit dem Preise gebe man den Jungunternehmern eine Bühne: „Sie müssen sichtbar gemacht werden – vor allem für Investoren.“

Eine gute Nachricht hat Imke Mentzendorff noch für alle Interessierten: „Da die Bewerbungsfrist in diesem Jahr kürzer ist als sonst, haben wir entschieden, sie um eine Woche – bis zum 8. Oktober – zu verlängern.“

Von Maria Lentz