Rostock/Zinnowitz

Gut gelaunt räumt Larissa Juhls aus Bad Segeberg (Schleswig-Holstein) die Taschen aus dem Auto und stapelt sie auf dem Kofferwagen. Mit ihrem Partner Sebastian Krause, dessen Familie und der gemeinsamen Tochter verbringt sie das Wochenende im Strandresort in Markgrafenheide. „2020 wollten wir endlich alle mal zusammen Urlaub machen – in Dänemark“, sagt sie. „Das wurde storniert.“ Die Familie hat sich spontan für einen Kurzurlaub in MV entschieden.

„Es ist schön, einfach mal wieder rauszukommen und was anderes zu sehen“, sagt Juhls. Jasmin Krause nickt. „Hier auf der Ferienanlage fühlen wir uns sicher. Auch bei der Anreise im eigenen Auto kann ja nichts passieren.“

Alle 72 Stunden ein Test

Bevor es am Morgen aus dem Nachbarbundesland losging, hat sich die Familie testen lassen: Bei der Anreise ist ein tagesaktuelles, negatives Corona-Testergebnis mitzuführen. Gäste, die in ihrer Unterkunft Gemeinschaftsräume wie Restaurants nutzen, müssen diesen alle 72 Stunden wiederholen.

„Kommunikation ist in diesen Tagen das A und O“, sagt Strandresort-Prokuristin Anne Schlücker. „Wir haben im Voraus alle Gäste angeschrieben und auf die Testpflicht hingewiesen, nach zwei Tagen erhalten sie eine Erinnerung, dass ein neuer Test ansteht.“ Das gesamte Team freue sich auf den Neustart.

Erster Gast kam um 8.30 Uhr

Am ersten Wochenende reisen in Markgrafenheide 160 Erwachsene mit 70 Kindern an – vor allem Urlauber aus Berlin, Sachsen, Hessen, Brandenburg, Thüringen und Sachsen-Anhalt. „Als ich um 8.30 Uhr aufgeschlossen habe, standen schon Gäste vor der Tür – sie sind die Nacht durchgefahren, haben nun freudig gewartet und wollten sofort einchecken“, so Schlücker.

Familie Kramer aus Sachsen konnte es ebenfalls kaum erwarten. „Nach den ganzen Monaten Homeoffice tut das gut“, sagt Matthias Kramer. Sofort nach der Ankunft hat er seine Badesachen eingepackt und es sich am Strand gemütlich gemacht. „Hier bleiben wir bis Dienstag“, sagt der Urlauber lachend. Auf den Abstecher zum Strand haben auch Thomas Fischer, Jana Barleben und Hündin „Braja“ lange gewartet.

„Ich war als Kind jede Sommerferien bei meinen Großeltern in Rostock. Da hängen viele schöne Erinnerungen dran“, sagt Fischer. „Mecklenburg-Vorpommern ist für mich Heimat.“ Das Paar bleibt eine Nacht in der Region, möchte dann weiter ins Landesinnere. „Ich kann verstehen, dass Manuela Schwesig vorsichtig war mit Öffnung. Ich hoffe, dass Tagestourismus bald wieder erlaubt ist.“

Dehoga: Start noch verhalten

Lars Schwarz, Präsident des Deutschen Hotel- und Gaststättenverbandes in MV, spricht von einem verhaltenden Start am Freitag. „Die Situation ist eine andere als noch vor einem Jahr – damals waren wir die Ersten, die geöffnet haben. Nun haben uns andere Bundesländer was voraus.“ Lange stand der 14. Juni als erster Tag für auswärtige Gäste im Raum – Unternehmen hätten Buchungen für Anfang Juni stornieren müssen. „Die Betroffenen haben sich Alternativen gesucht und sind kurzfristig für uns nicht mehr erreichbar“, so Schwarz. Er ist jedoch zuversichtlich, dass kurzfristige Buchungen reinkommen. „Mecklenburg-Vorpommern ist wieder da.“

Familie Urban konnte bereits zurückgewonnen werden. Nachdem der lang ersehnte MV-Urlaub storniert wurde, hat sich die Familie aus Berlin eine Alternative in Schleswig-Holstein gesucht. „Als wir dann gehört haben, dass wir wieder nach MV dürfen, haben wir umgebucht“, sagt Jasmin Urban. „Wir sind immer wieder gern hier.“ Am Montag muss sich die Familie erneut testen lassen – danach nicht mehr. „Ab Mittwoch ist unsere zweite Impfung zwei Wochen her und gilt als Nachweis.“

Urlaub in Ferienwohnung: Test nur zur Anreise

Bei der Zimmervermittlung „Bäder Tourist“, die auf der Insel Usedom Ferienwohnungen vermittelt, wurden am Freitag elf Schlüssel übergeben. „Es ist noch sehr ruhig, aber für uns ein guter Start, um überhaupt wieder reinzukommen“, sagt Junior-Chefin Kristina Bluhm.

Jeden zehnten Gast zurückgewonnen Nach Angaben des Landestourismusverbands ist die Nachfrage nach Urlaub im Nordosten hoch, allerdings liegen die Buchungszahlen für den Juni noch um rund ein Drittel hinter denen des Vorjahres zurück. Im Juni liegt die erwartete Auslastung liegt bei 61 Prozent. Die Unternehmen rechnen mit einem um 20 bis 30 Prozent schlechteren Juni im Vergleich zum Vorjahresmonat. Etwas mehr als jeder zehnte Gast, der aufgrund der zunächst genannten Öffnungstermine verloren gegangen war, konnte zurückgewonnen werden – 45 Prozent sind nach der Stornierung in andere Reiseregionen abgewandert. Für Juli sind die Unterkünfte aktuell zu knapp 70 Prozent gebucht, die erwartete Auslastung liegt bei rund 85 Prozent.

Für Sonnabend haben doppelt so viele Touristen eine Ferienwohnung gebucht, auch in den nächsten Wochen wird die Zahl der Anreisen steigen. „Für Juni sieht es noch ganz gut aus, im Juli wird es schon schwierig.“ Anders als in Hotels brauchen Mieter von Ferienwohnungen lediglich zur Anreise einen Test, um übernachten zu dürfen.

Leichter Optimismus bemerkbar

Die Öffnung des Tourismus für Mecklenburg-Vorpommern zum 4. Juni für Übernachtungsgäste aus anderen Bundesländern und dem Ausland sowie ab dem 11. Juni für Tagesgäste kommt für die Sommersaison gerade noch rechtzeitig, wie aus einer Befragung des Landestourismusverbandes hervorgeht. „Wir müssen jetzt die Ärmel hochkrempeln und das Beste aus der Situation herausholen. Die wirtschaftliche Lage der Unternehmen entspannt sich leicht und es macht sich endlich ein leichter Optimismus bemerkbar“, so der Vorsitzende, Tobias Woitendorf.

Allerdings stehe die Branche aufgrund der kurzfristigen Öffnung auch vor einer Reihe von Herausforderungen. „Ich gehe dennoch davon aus, dass wir, wie im vergangenen Jahr, mehrheitlich gut vorbereitet sein werden und eine erfolgreiche und sichere Saison hinlegen.“

Von Katharina Ahlers