MV erhält im neuen Jahr zunächst knapp 15.000 Corona-Impfdosen pro Woche

Schwerin

In Mecklenburg-Vorpommern können zum Start der Corona-Schutzimpfungen am Sonntag knapp 10 000 Menschen geimpft werden. Wie aus den Lieferplänen des Mainzer Impfstoff-Herstellers Biontech hervorgeht, sollen am Tag zuvor zwei Thermoboxen mit insgesamt 9750 Impfdosen in den Nordosten geliefert werden. Für Montag werden dann 4875 und für Mittwoch weitere 14 625 Dosen erwartet. Damit könnten bis zum Jahresende landesweit knapp 30 000 Menschen die erste von zwei zur Immunisierung notwendigen Impfungen erhalten.

Im neuen Jahr sollen demnach wöchentlich knapp 15 000 Impfdosen geliefert werden. Die Menge richtet sich nach der Zahl der Einwohner des Bundeslandes: Somit erhält Mecklenburg-Vorpommern so viel Impfstoff wie etwa Hamburg.

Mobile Impfteams starten am Sonntag

Wie Gesundheitsminister Harry Glawe (CDU) sagte, werden am Sonntag mobile Impfteams damit beginnen, Menschen im Alter von 80 Jahren und älter zu impfen. Dies betreffe landesweit etwa 127 000 Menschen. Da ein beträchtlicher Teil dieser besonders gefährdeten Gruppe in Alten- und Pflegeheimen wohnt, soll dort mit den Impfungen begonnen werden.

Zudem gehören Pflegeteams und das medizinische Personal auf den Intensivstationen der Krankenhäuser zu denjenigen, die als erstes immunisiert werden sollen.

