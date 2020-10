Schwerin

Gute Nachrichten für junge Sportler in MV: Trotz des ab Montag für den Monat November in ganz MV geplanten teilweisen Corona-Lockdowns hat sich die Regierungskoalition offenbar darauf verständigt, dass Kinder- und Jugendsport nahezu ohne Einschränkungen weitergehen darf. In einem Entwurf der Landesregierung für eine neue Verordnung zum Umgang mit der Pandemie heißt es: „Trainings-, Spiel- und Wettkampfbetrieb im Freizeit-, Breiten- und Leistungssport (Sportbetrieb) ist in allen Sportarten untersagt.“ Dies gelte aber nicht für Individualsport, „der allein, zu zweit oder mit dem eigenen Hausstand“ auf Sportanlagen betrieben werde. Weiter heißt es: „Und für den Kinder und Jugendsport.“

Das würde bedeuten, dass Kinder- und Jugendmannschaften wie Kreisklasse-Knirpse im Fußball weiter kicken dürfen. Ob dies nur für den Trainingsbetrieb oder auch Spiele gilt, darüber werde derzeit noch in Schwerin verhandelt, ist zu hören. Auch welche konkreten Regeln in Hallen gelten, sei noch offen. Knackpunkt: Über die Regeln wolle die Regierung im Laufe des Freitags noch mit Vertretern von Landkreisen und kreisfreien Städten sprechen. Hier könne es Widerspruch geben.

Der Landtag hatte am Dienstag auf Initiative der CDU-Fraktion beschlossen, Kinder- und Jugendsport „weitestgehend“ von den strengen Regeln des Corona-Lockdowns auszunehmen. Am Freitagabend, womöglich erst Sonnabend, will die Landesregierung eine neue Corona-Verordnung vorlegen. Darin werden weitreichende Einschränkungen für das öffentliche Leben in MV ab Montag angeordnet. So müssen Gaststätten, Hotels, Fitnessstudios, Theater oder Kinos für vier Wochen komplett schließen. Auf diese Weise soll die Ausbreitung des Corona-Virus eingedämmt werden.

