MV erneut im Lockdown: So hat sich die Corona-Lage seit März entwickelt

Schwerin

Mecklenburg-Vorpommern ist ab heute (19. April 2021) wieder für vier Wochen im Lockdown. An den Schulen des Landes heißt das erneut: Distanzunterricht. Auch die meisten Geschäfte müssen wieder schließen. In einigen Regionen gelten zudem nächtliche Ausgangssperren. Ziel ist es, die landesweite Sieben-Tage-Inzidenz in einem ersten Schritt wieder unter 100 zu senken. Sie liegt derzeit nur knapp unter 150.

Die vergangenen Wochen in der Corona-Krise waren deutschlandweit von vielen Unsicherheiten, Schwankungen und Einschränkungen geprägt – auch in MV. Ein Rückblick auf die Entwicklungen und Maßnahmen der vergangenen Wochen:

Erste Öffnungen im März

1. März: Friseure, Gartenbaucenter und Baumschulen dürfen in MV wieder öffnen. Der landesweite Inzidenzwert, also der Wert der Neuinfektionen pro 100 000 Einwohnern, liegt laut Landesamt für Gesundheit und Soziales (Lagus) bei 66.

8. März: Viele Einzelhandelsgeschäfte dürfen unter Auflagen wieder öffnen. In den meisten Regionen im Bundesland müssen sich Kunden vor dem Einkaufen anmelden. Buchhandlungen, Kosmetik-, Nagel- und Sonnenstudios sowie Fußpflege öffnen ebenfalls, dies gilt auch für die Außenbereiche von Zoos und Tierparks.

Die Kontaktbeschränkungen werden wieder gelockert. Fünf Menschen aus zwei Haushalten dürfen sich wieder treffen; Kinder bis 14 Jahre werden nicht mitgezählt. Paare, die nicht zusammen wohnen, gelten als ein Haushalt. Zuvor durfte sich ein Haushalt nur mit einem weiteren Menschen treffen. Der landesweite Inzidenzwert beträgt 66,1.

Erstes Fußballspiel mit Zuschauern

20. März: Nach fast fünf Monaten mit Geisterspielen in Deutschland dürfen erstmals wieder Fußballfans ins Stadion. Zum Heimspiel des Drittligisten Hansa Rostock gegen den Halleschen FC dürfen 777 Zuschauer ins Ostseestadion. Hansa gewinnt das Spiel mit 1:0. Der landesweite Inzidenzwert liegt bei 69,6.

23. März: Zur Bekämpfung der Corona-Pandemie soll über Ostern das öffentliche, wirtschaftliche und private Leben in Deutschland so stark heruntergefahren werden wie nie zuvor in der Krise. Darauf verständigten sich Bund und Länder in der Nacht. Ministerpräsidentin Manuela Schwesig (SPD) machte sich bei dem Gipfel unter anderem für sogenannten kontaktarmen Urlaub für Einwohner Mecklenburg-Vorpommerns im eigenen Bundesland stark. Das Thema fand keine Mehrheit bei den Beratungen. Der landesweite Inzidenzwert liegt bei 79,8.

„Osterruhe“ wird nach massiver Kritik gestoppt

24. März: Die sogenannte „Osterruhe“ wird nach massiver Kritik und vielen offenen Fragen wieder gestoppt. Der landesweite Inzidenzwert liegt bei 84,9.

26. März:Der Landes-Corona-Gipfel kann sich nicht auf finale Beschlüsse verständigen, die Beratungen werden am nächsten Tag fortgesetzt. Der landesweite Inzidenzwert liegt bei 100,4.

27. März: Beschlüsse des Landes-Corona-Gipfels liegen vor. So sind etwa nächtliche Ausgangsbeschränkungen in Regionen mit hohen Inzidenzwerten möglich. Das Tragen medizinischer Masken wird landesweit auch in Fahrzeugen zur Pflicht, sofern die Beifahrer nicht demselben Hausstand des Fahrers angehören. Fahrzeugführer müssen keine Maske tragen.

Modellprojekte in Landkreisen und Städten

Von Mitte April an soll es pro Landkreis beziehungsweise kreisfreier Stadt jeweils ein Modellprojekt geben, was dann zwei bis drei Wochen andauert. Negative Testergebnisse sind hierfür Voraussetzung bei den Teilnehmerinnen und Teilnehmer. Die Projekte brauchen das Einvernehmen vom Gesundheitsministerium. Was in diesen Projekten genau getestet wird, ist noch nicht bekannt. Der landesweite Inzidenzwert liegt bei 103,2.

31. März: In weiten Teilen des Bundeslandes ist ein negativer Corona-Test Voraussetzung, um körpernahe Dienstleistungen wie Friseure oder Kosmetikstudios nutzen zu können. Der landesweite Inzidenzwert liegt bei 97.

April: Shoppen nur noch mit Corona-Test

6. April: In fast allen Regionen ist ein negativer Corona-Test nun auch nötig, um shoppen gehen zu können. Der landesweite Inzidenzwert liegt bei 76,6. Wegen der Ostertage wird jedoch mit einem Meldeverzug gerechnet.

10. April: Auch in Rostock ist ein negativer Corona-Test nun Voraussetzung fürs Shoppen oder den Friseurbesuch. Die Infektionszahlen waren dort zu dem Zeitpunkt geringer, deshalb kam die Pflicht erst später. Der landesweite Inzidenzwert liegt bei 124,8.

12. April: Nach Worten von Gesundheitsminister Harry Glawe (CDU) liegen noch keine Vorschläge für Corona-Modellprojekte im Bundesland vor. Der landesweite Inzidenzwert liegt bei 127,7.

Corona-Zahlen steigen stark

13. April: Mehrere Landkreise kündigen wegen stark gestiegener Corona-Infektionszahlen verschärfte Maßnahmen an, dazu zählen etwa Kontakt- und Ausgangsbeschränkungen. Der landesweite Inzidenzwert liegt bei 151,8.

14. April: Das Sozialministerium kündigt die landesweite Notbetreuung für Kitas an. Diese soll vom 19. April an gelten. Die landesweite 7-Tage-Inzidenz lag den zweiten Tag in Folge bei mehr als 150.

Schwesig kündigt Notbremse für MV an

15. April: Ministerpräsidentin Schwesig kündigt die coronabedingte Notbremse für MV an. Kontaktbeschränkungen werden wieder verschärft, viele Geschäfte müssen schließen und die Schulen gehen in den Notbetrieb. Der landesweite Inzidenzwert liegt bei 149.

19. April: Die verschärften Maßnahmen treten in Kraft. Künftig darf sich ein Haushalt nur noch mit einem weiteren Menschen treffen.

23. April: Wer aus einem anderen Bundesland kommt und einen Zweitwohnsitz im Nordosten hat, muss diesen bis spätestens kommenden Freitag verlassen. Das gilt laut Landesregierung auch für Dauercamper, Kleingartenpächter sowie Bootseigentümer aus anderen Bundesländern.

Von dpa/OZ