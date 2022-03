MV erwartet 16 000 Geflüchtete aus der Ukraine: Reichen die Unterkünfte?

Rostock

Fast einen Monat nach Kriegsbeginn in der Ukraine leben nach Angaben von Christian Pegel (SPD) mindestens 6500 Geflüchtete in Mecklenburg-Vorpommern. Die Dunkelziffer ist wohl höher: Einige sind bei Verwandten oder Bekannten untergekommen und noch nicht registriert. Mittelfristig stellt sich das Land dem Innenminister zufolge auf 16 000 nötige Plätze ein. Wo sie geschaffen werden, ist teils unklar: Laut Regierung stehen derzeit erst etwa 7000 Unterkünfte zur Verfügung (Stand: 18. März).

Kapazitäten in Stern Buchholz und Nostorf-Horst erschöpft

Die Erstaufnahmeeinrichtungen in Stern Buchholz und Nostorf-Horst verfügen demnach über eine Kapazität von rund 1200 Plätzen. Sie seien zurzeit nahezu voll belegt. Daher stelle das Land nun zusätzliche Räumlichkeiten für die Ankunft bereit und suche „vorsorglich nach weiteren Möglichkeiten“.

800 Plätze in jedem Landkreis für Ukraine-Geflüchtete geplant

Darüber hinaus seien die sechs Landkreise und zwei kreisfreien Städte dazu aufgerufen, jeweils 800 Plätze in Notunterkünften bereitzustellen. 1600 Menschen wohnten bereits in solchen Einrichtungen, zum Beispiel in Turnhallen. Allein in Bad Doberan, wo die beiden einzigen fertig eingerichteten Notunterkünfte im Landkreis Rostock liegen, ist nach Angaben eines Sprechers rund die Hälfte der 1826 Plätze belegt – wobei hier nicht ausschließlich Geflüchtete aus der Ukraine leben, sondern auch Menschen aus anderen Ländern. In regulären Flüchtlingsunterkünften leben in MV laut Landesregierung mehr als 1800 Ukrainerinnen und Ukrainer.

Unterbringung der Flüchtlinge fordert MV heraus

An der Grenze zu Polen stößt manche Stadt bereits an ihre Grenzen: So spitzt sich die Lage beispielsweise in Swinemünde, wo nach Angaben der Kommune bislang 1400 Geflüchtete offiziell registriert sind und etwa in Hotels leben, zu. „Wir haben den Woiwoden informiert, dass wir keine Möglichkeit mehr haben, Flüchtlinge unterzubringen“, so ein Sprecher.

Auch Nordwestmecklenburg berichtet von Schwierigkeiten bei der Aufnahme der für den Kreis vorgesehenen 1600 Geflüchteten. Das sei ein ambitioniertes Ziel, heißt es, das den Landkreis beim Finden von Wohnraum vor Herausforderungen stelle. Zudem gelinge es aktuell nicht, dass Menschen nur maximal 48 Stunden in Notunterkünften verweilen.

Wohnungsnot in Rostock, Schwerin, Stralsund und Greifswald

Wo die Geflüchteten dauerhaft unterkommen, ist ebenso vielerorts ungewiss: Tausende aus Notunterkünften suchten demnächst eine Wohnung, sagt Peter Hitpaß vom Verband Norddeutscher Wohnungsunternehmen (VNW). Dabei gebe es kaum freie Quartiere in Mecklenburg-Vorpommern. Das bestätigt eine Studie des Instituts Empirica. Demnach zählt etwa der Rostocker Immobilienmarkt zu den angespanntesten bundesweit. In Schwerin, Stralsund und Greifswald sei die Lage ähnlich.

Noch 3700 Plätze und private Wohnungen in MV verfügbar

Aktuell stehen laut Landesregierung noch mehr als 3700 Plätze für Geflüchtete aus der Ukraine zur Verfügung, knapp 600 davon in regulären Unterkünften. Dazu kommen private Angebote. Rostocks Oberbürgermeister Claus Ruhe Madsen (parteilos) etwa zeigte sich beeindruckt von der Solidarität und sprach von einer „langen Liste von Immobilien und Wohnungen mit Unterkunftsangeboten für Flüchtlinge“.

Von Jessica Orlowicz