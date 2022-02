Schwerin

Mecklenburg-Vorpommern bereitet sich wegen des Kriegs gegen die Ukraine auf die Ankunft von Flüchtlingen vor. Am frühen Donnerstagnachmittag berieten Landes- und Kommunalpolitiker auf einer kurzfristig anberaumten Videokonferenz über Maßnahmen. Innenminister Christian Pegel (SPD) erklärte: „Sollten tatsächlich Ukrainerinnen und Ukrainer auf der Flucht vor dem Krieg nach Deutschland kommen, gebietet es die Humanität, dass wir ihnen Zuflucht gewähren.“

Abschiebestopp für Flüchtlinge erlassen

Zuvor hatte der Innenminister einen Abschiebestopp für die Ukraine erlassen. „Wir haben gegenüber den zuständigen Ausländerbehörden in den Landkreisen und kreisfreien Städten angeordnet, Rückführungsmaßnahmen in die Ukraine auszusetzen“, so Pegel in Schwerin. Das auch für bereits geplante Maßnahmen. Der Schritt war vom Flüchtlingsrat MV gefordert worden.

4000 Ukrainer in MV

Nach seinen Angaben leben derzeit rund 4000 Ukrainerinnen und Ukrainer im Nordosten. Viele von ihnen seien bereits seit den 90er Jahren beispielsweise als jüdische Kontingentflüchtlinge im Nordosten und lebten gut integriert. Im Jahr 2014, als der Konflikt zwischen Russland und der Ukraine eskalsierte, seien rund 800 Asylsuchende aus der Ukraine nach MV gekommen, 2015 rund 1500.

