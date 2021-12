MV erwartet die Katastrophe wegen Omikron: Das ist der Krisenplan der Regierung

Omikron – der Name der neuen, hochansteckenden Variante des Corona-Virus leitet sich wie der seiner Vorgänger (Alpha, ... Delta) vom griechischen Alphabet ab. Die Handhabung stammt von der Weltgesundheitsorganisation WHO. Allerdings hat man bei Omikron (für O) einige Buchstaben übersprungen. Davor wären Ny und Xi an der Reihe gewesen. Die WHO habe sich aber dagegen entschieden, da Ny im Englischen wie Nu (new – neu) und damit missverständlich geklungen hätte. Xi sei nicht verwendet worden, weil dies auch ein weitverbreiteter Name sei, vor allem in Asien. Der chinesische Staatschef heißt etwa Xi Jinping.