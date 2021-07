MV exportiert Getreide in alle Welt: Darum ist es im Ausland so begehrt

Rostock

Gerste aus Mecklenburg-Vorpommern für Kamele in Saudi-Arabien. Roggen für kanadische Brennereien. Und Weizen für englische Pizzen. In MV gewachsenes Getreide hat weltweit einen guten Ruf. Insbesondere Weizen und Gerste werden zumeist exportiert, erklärt Frank Schiffner, Pflanzenbaureferent des Bauernverbandes MV. Mehr als die Hälfte des Ertrags geht ins Ausland.

Und das sind erhebliche Mengen: 2020 wurden in MV rund vier Millionen Tonnen Getreide geerntet, informiert das Schweriner Landwirtschaftsministerium. Weit mehr als im Jahr zuvor. Exportiert wurden Weizen, Roggen und Gerste im Wert von 1,17 Milliarden Euro (2019: 633 Millionen Euro). Und auch in diesem Jahr werde eine „durchschnittliche bis – vor allem im Norden und Westen des Landes – gute Ernte“ erwartet, so Schiffner.

Bauern in MV setzen auf Export

Die Ursachen für den großen Exportanteil sind vielfältig: fruchtbare Böden, die Nähe zu Häfen, eher großagrarische und agrarindustrielle Strukturen in der Landwirtschaft als Familienbetriebe, informiert der Bauernverband. Dazu kommt die geringe Bevölkerungsdichte, besonders in ländlichen Regionen, und ein nur schwach ausgeprägter lokaler Markt. Zudem gibt es in Mecklenburg-Vorpommern kaum noch Mühlen und wenig Lebensmittelindustrie.

Und: Das Getreide aus MV ist meist von besonders guter Qualität, die auf dem Weltmarkt gefragt ist. Weizen mit einem hohen Proteingehalt (über 13 Prozent) ist als Brotgetreide begehrt. Lägen die Werte darunter, sei es immer noch begehrtes Futtergetreide, so Schiffner.

Rostock – Deutschlands wichtigster Exporthafen für Getreide

Der Hafen Rostock ist Deutschlands wichtigster Exporthafen für Getreide, sagt Karsten Lenz, Geschäftsführer der Euroports Germany GmbH, des größten Umschlagunternehmens im Seehafen Rostock. Dieses Unternehmen bewegt über seine Getreide Service Rostock GmbH an den Liegeplätzen 17 und 18 auch den Löwenanteil an Getreide.

Insbesondere der Weizenumschlag boomt. 2020 gab es in Rostock einen Zuwachs von 1,7 Millionen auf 2,7 Millionen Tonnen, informiert die Rostock Port GmbH. Steigerungen gab es auch beim Umschlag von Gerste (plus 15 000 Tonnen). Mit einem Jahresergebnis von insgesamt 3,7 Millionen Tonnen (plus 42 Prozent) ist Getreide die dominierende Schüttgutart im Überseehafen. Der größte Teil stammt aus einem 200-Kilometer-Umkreis rund um Rostock. Aber auch aus Schleswig-Holstein, Brandenburg, Niedersachsen und Sachsen-Anhalt wird Getreide über Rostock in alle Welt verschifft. Zudem aus Ostsee-Anrainerstaaten, von wo das Getreide oft auf kleineren Schiffen kommt.

Koscherer Weizen für Israel

Hauptabnehmer sind Staaten im nördlichen Afrika sowie auf der arabischen Halbinsel. Und neben der menschlichen Ernährung dient Getreide aus Mecklenburg-Vorpommern auch als Tierfutter: So fressen Kamele in Saudi-Arabien oft Gerste aus dem Nordosten. Auch nach Isreal wurde schon Weizen verschifft – und zwar koscherer. Zudem wird Roggen aus MV in Kanada zu Whiskey gebrannt. In Japan dient hiesiges Getreide als Futter für Koi-Karpfen und die berühmten Kobe-Rinder.

„Und nach Großbritannien geht – auf kleineren Schiffen – vor allem Weizen für Lebensmittel. Unter anderem für Tiefkühlpizzen“, erklärt Johannes Hänschke, Geschäftsführer der Getreide Service Rostock GmbH. Aber auch nach Kuba, Guinea, Sudan, Kenia und Tansania sowie Pakistan geht Getreide aus Rostock. Und 2020, als die Getreideernte in Frankreich nahezu ausfiel, wurden viele ehemalige französische Kolonien sowie Südafrika über Rostock versorgt.

140 bis 170 Schiffe pro Jahr

140 bis 170 Getreideschiffe machen im Schnitt im Jahr bei Euroports in Rostock fest. Die größten fassen bis zu 65 000 Tonnen Getreide. „Wenn das Wetter mitspielt, sind diese in drei bis vier Tagen beladen“, erklärt Hänschke. Und hofft auf die Seekanalvertiefung, um noch größere Einheiten abfertigen zu können.

Zunehmend mehr Getreide wird auch im vorpommerschen Vierow und in Mukran auf Rügen umgeschlagen: Weizen und Gerste gelangen per Bahn, Lkw und auch per Binnenschiff an die vorpommersche Küste.

MV: 50 Prozent der Ackerfläche mit Getreide bestellt

Jährlich werden in MV auf rund 300 000 Hektar Winterweizen, 134 000 Hektar Wintergerste sowie rund 68 000 Hektar Winterroggen angebaut. Hinzu kommen Sommerweizen (1600 Hektar), Sommergerste (7000 Hektar), Hafer (14 400 Hektar) sowie Triticale (15 000 Hektar), eine Kreuzung aus Weizen und Roggen. Auf insgesamt 540 000 Hektar Anbaufläche wachse Getreide, erklärt Bauernverbands-Referent Schiffner. Das sind rund 50 Prozent der gesamten Ackerfläche im Land.

Allerdings – Getreide wird auch nach MV importiert: „Braugerste, Hafer für Müsli, Haferflocken, Hafermilch und andere Produkte aus Skandinavien“, betont Schiffner. „Der Markt für Hafer boomt gerade.“

Von Thomas Luczak