Corona liegt wie ein Schatten auf dem diesjährigen Weihnachtsfest. Viele Menschen in MV können ihre Liebsten nicht sehen, andere haben wegen der Corona-Krise nicht genug Geld für Geschenke. Und in den Kirchen darf man nicht einmal „O du fröhliche“ singen.

Dennoch gibt es auch in diesem Jahr nicht nur Schatten, sondern auch Licht. Die OZ nennt sieben Gründe, warum es auch Weihnachten 2020 Grund zur Hoffnung gibt.

Der Impfstoff kommt

Direkt nach Weihnachten beginnen die Impfungen gegen Corona. Der erste Impfstoff gilt unter Experten als sehr wirksam und sicher. Und weitere Impfstoffe sind unterwegs. Wenn alles gut läuft, könnte im Sommer 2021 endlich wieder so etwas wie Normalität einkehren. Alle Fragen zum Impfen beantworten wir hier.

Niedrige Inzidenz

MV hat von allen Bundesländern die wenigsten Corona-Infizierten: Die Sieben-Tage-Inzidenz, also die Zahl der Neuinfizierten innerhalb einer Woche je 100 000 Einwohner, lag zuletzt in MV bei 96. Das ist ziemlich genau die Hälfte des deutschen Durchschnittswertes. Und Rostock ist auf der deutschen Coronakarte immer noch der einzige helle Fleck. Mehr dazu hier: Corona in MV: So hoch ist die Inzidenz aktuell in den Städten und Landkreisen

Alles ist billiger

Corona hat uns wirtschaftlich hart zugesetzt. Die Pandemie bringt dem Konsumenten aber auch Vorteile: Um die Konjunktur anzukurbeln, ist die Mehrwertsteuer noch bis zum Jahresende um drei Prozentpunkte ermäßigt. Wer also sein weihnachtliches Geldgeschenk gleich nach dem Fest ausgibt, kann ein paar Euro sparen. In der Gastronomie ist der Satz nur um zwei Prozentpunkte niedriger, dafür gilt dort die Ermäßigung noch bis Juni 2021, wenn die Restaurants auch hoffentlich wieder öffnen dürfen.

Hansa gut in Form

Profi-Fußball geht auch im Lockdown weiter. Und da sieht es für den FC Hansa Rostock in der dritten Liga gar nicht so schlecht aus. Es gibt zwar auch schlechte Spiele, aber die Richtung stimmt: derzeit Platz fünf mit nur einem Punkt Rückstand auf den Tabellendritten. Vielleicht reicht es 2021 ja sogar für den lange ersehnten Aufstieg. Und in der nächsten Saison spielt Hansa dann hoffentlich auch wieder vor Zuschauern.

Radlerin noch besser in Form

Mecklenburg-Vorpommerns erfolgreichste Sportlerin ist aber derzeit nicht auf Torejagd, sondern wird selbst auf zwei Rädern von der Konkurrenz gejagt. Doch die sehen meist nur das Hinterrad von Bahnspezialistin Lea Sophie Friedrich aus Dassow. Die 20-jährige Weltmeisterin wurde gerade erst zu Deutschlands Newcomerin des Jahres gewählt. Und das nächste Ziel hat sie fest im Blick: Gold bei den nachgeholten Olympischen Spielen 2021 in Tokio.

Familien rücken zusammen

Das Weihnachtsfest wird in diesem Jahr ganz anders aussehen. Doch die Beschränkung auf die Kernfamilie bietet auch eine Chance: Im kleinen Kreis können Großeltern, Eltern und Enkel – auch mit Abstand – enger zusammenrücken. Manche jungen Leute wissen vielleicht gar nicht, was die ältere Generation so alles erlebt und zu erzählen hat. Krieg, Wiederaufbau, Wende – da lohnt es sich bestimmt, einmal genauer hinzuhören. Und bei manchen Geschichten von früher wird den Jungen vielleicht klar, dass ein Lockdown nicht das Schlimmste ist, was einem passieren kann.

Helfen bringt Freude

Die OZ-Leser haben bewiesen, dass sie auch in Corona-Zeiten ein Herz für die Schwächeren in unserer Gesellschaft haben. Bei der OZ-Weihnachts-Spendenaktion „Helfen bringt Freude“ kam eine sechsstellige Summe zusammen – und das, obwohl viele Menschen in MV selbst von Kurzarbeit und Lockdown betroffen waren. Das ist vielleicht der beeindruckendste Anlass zur Hoffnung.

