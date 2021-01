Rostock/Greifswald

Verkehrsunfälle, Einbrüche oder Drogendelikte gehören für die Polizisten in MV zum täglich Brot. Doch immer wieder gibt es Fälle, die nicht nur die Beamten länger beschäftigen.

So hat es auch 2020 Einsätze gegeben, die sowohl bei den Beamten als auch den OZ-Lesern Eindruck hinterlassen haben. Unter anderem zogen Durchsuchungen in einem Rostocker Start-up sowie bei zwei Kindertagesstätten weite Kreise. Der Fall des Norma-Brandstifters in Wismar konnte endlich abgeschlossen werden.

Kinder in Rostocker Kitas gedemütigt?

Bereits in der zweiten Januarwoche sorgte ein Fall aus Rostock für Aufsehen. Dort hatten Ermittler nach Gewaltvorwürfen zwei Kindertagesstätten durchsucht. Hintergrund der Razzia waren monatelange Ermittlungen auch des Rostocker Jugendamtes.

Der Vorwurf: In zwei Kitas soll ein Mitarbeiter Kinder geschubst und gedemütigt haben. Wenn die Kleinen etwa im Schlaf eingenässt hatten, soll er sie mit nassen Hosen vor anderen Kindern vorgeführt haben, hieß es. Die Stadt reagierte und schloss kurzfristig die betroffenen Einrichtungen.

Das hatte nicht nur Folgen für die Eltern und Kinder. Einige Mitarbeiter bangten danach um ihre Jobs.

Die Rostocker CDU wollte klären lassen, warum dem Jugendamt seit Jahren Beschwerden vorlagen, aber erst jetzt gehandelt wurde. Und auch gut ein halbes Jahr nach der Schließung dauerten die Ermittlungen noch immer an. „Vor allem die Sichtung und Auswertung der Speichermedien ist zeitaufwendig“, erklärte Rostocks Oberstaatsanwalt Harald Nowack.

Dass sich das strafrechtliche Verfahren noch hinzieht, ist für Alexander Prechtel kein Problem. „Wir wollen selbst, dass das in aller Sorgfalt ausermittelt wird, denn damit ist allen gedient“, sagt der Warnemünder, der den Kita-Betreiber als Anwalt vertritt.

Rostocker Start-up im Visier der Bankenaufsicht

Ebenfalls mit einer Durchsuchung nahm ein anderer Skandal Fahrt auf: Die Bankenaufsicht ermittelte im Mai gegen das Rostocker Start-up Adcada aus Bentwisch. Mit dem Onlineshop „Fashion.Zone“ hatte sich das Unternehmen deutschlandweit einen Namen gemacht. Doch nun ist es ins Visier von Staatsanwälten und Bankenaufsicht geraten. Denn Anleihen für Investoren sollen nicht den Regeln der Bankenaufsicht entsprochen haben.

Im Sommer dann der nächste Schock für die Anleger. Es gibt Zweifel an der Maskenproduktion in Bentwisch. Mit Schutzmasken wollte Adcada-Chef Benjamin Kühn das große Geschäft machen und in der Corona-Krise unterstützen. Dazu warnten europäische Finanzaufsichtsbehörden vor Anleihen von Adcada und untersagen dem Firmengeflecht öffentliche Angebote.

Schließlich meldete Adcada im September Insolvenz an. Für Anleger, die groß investiert hatten, ist das ein herber Rückschlag. Das Unternehmen selbst hingegen kritisierte die Behörden.

Nicht nur der Firmensitz in Bentwisch und die Anleger sind von den Vorwürfen und der anschließenden Insolvenz betroffen. Auch Rostocker und Gäste der Hansestadt bekommen die Auswirkungen zu spüren. Denn die zwei „Zwanzig12“-Restaurants in Rostock und Warnemünde müssen schließen. Erst 2019 hatte Adcada das Unternehmen übernommen. Zuletzt hatten die Mitarbeiter ihrem Ärger mit einem Aushang Luft gemacht – dabei aber die Corona-Krise als Grund für die Schließung genannt. Doch damit hatte das Ende der gastronomischen Einrichtungen nichts zu tun.

Brandstifter von Wismar vor Gericht

Im Juli endete für viele Wismarer das Kapitel um die Brandstiftung am Norma-Markt. Der stand im Oktober 2019 in Flammen. Es entstand ein Schaden von rund 500 000 Euro. Mehrere Geschäfte wurden durch das Feuer zerstört.

Im Februar 2020 konnte dann ein damals 26-Jähriger gefasst werden. Der junge Mann aus Nordwestmecklenburg gestand die Tat und landete im Sommer vor dem Wismarer Amtsgericht. Die Liste der Vorstrafen von Patrick B. war schon damals lang gewesen: Körperverletzung, räuberische Erpressung, Diebstahl, Beleidigung.

Nun wurde er nicht nur für die Brandstiftung, sondern auch eine weitere Tat im Sana Hanse-Klinikum verurteilt.

Wurde eine junge Frau das Opfer von Drogen ?

Eine 21-jährige Frau ist Ende August tot in einer Wohnung in Güstrow aufgefunden worden. Laut Polizei deutete alles auf einen unsachgemäßen Umgang mit Betäubungsmitteln hin. Ein 36-Jähriger wurde ins Krankenhaus gebracht.

Mit Hilfe einer Obduktion sollte geklärt werden, woran die junge Frau gestorben war. In der Wohnung waren Drogen sichergestellt worden. Die Polizei hat Ermittlungen gegen den Mann wegen Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz aufgenommen.

Vermisstensuche nimmt trauriges Ende

Im Dezember ist eine 40-Jährige in Greifswald tot aufgefunden worden. Nach der Frau wurde tagelang gesucht. In der Vermisstenmeldung hieß es, sie benötige medizinische Hilfe. Dann wurde bei der Polizei eine Leiche gemeldet – vor allem der Fundort sorgte für Aufsehen.

