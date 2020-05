MV gehen die Kinderärzte aus: Warum immer mehr Kliniken die Schließung droht

Rostock/Demmin

In MV fehlen immer mehr Kinderärzte – mit zunehmend dramatischen Folgen: In Wolgast gibt es seit Jahren keine „richtige“ Kinderklinik mehr, in Crivitz macht die Geburtenstation dicht, und in Parchim ist nur noch eine Tagesklinik für die Jüngsten geplant. Nun steht in Demmin die nächste Kinderklinik vor der Schließung. Selbst in den großen Städten des Landes – in Wismar zum Beispiel – drohen Versorgungsengpässe. Und die Lage wird sich in den kommenden Jahren noch verschlechtern: Denn im Durchschnitt sind die Kinderärzte in MV bereits 55 Jahre alt.

Arzt geht, Klinik in Gefahr

Der jüngste Hilferuf kommt aus Demmin: „Bis Anfang Mai sind die Dienstpläne noch abgesichert“, sagt Kai Firneisen, Geschäftsführer des dortigen Kreiskrankenhauses. Wie es danach weitergeht, ist offen. Der Chefarzt verlässt die Kinderklinik, will eine eigene Praxis eröffnen. „Wir suchen einen Chefarzt, einen Oberarzt und einen Weiterbildungsassistenten“, so Firneisen. Können die Stellen nicht besetzt werden, muss die Kinderklinik schließen. Das liege allein am fehlenden Personal: „Die Pädiatrie ist wirtschaftlich“, versichert der Krankenhauschef. Schuld an der Misere sei, dass seit Jahren zu wenige Kinderärzte ausgebildet werden – vor allem in MV.

Das kann auch das deutlich größere Hanse-Klinikum in Wismar treffen: Auch dieses Krankenhaus sucht Kinderärzte. Das Dienstsystem in der Kinderklinik aufrechtzuerhalten werde immer schwieriger, so Sprecherin Andrea Hoffmann. Drei Stellen hat das Klinikum, das zur Sana-Gruppe gehört, ausgeschrieben. „Langfristig könnte die Situation auch bei uns zu Versorgungsengpässen führen.“ Der Kinderarztmangel sei, so Hoffmann, ein bundesweites Problem. MV treffe es aber besonders hart, „weil wir überwiegend ländliche Regionen mit kleineren Kinderkliniken haben.“ Und in kleinen Kliniken mache sich jede unbesetzte Stelle stärker bemerkbar.

Rügen, Rostock , Greifswald : Alle suchen

Auch das Sana-Krankenhaus in Bergen auf Rügen ist auf Kinderarztsuche: Einen Fach- und zwei Assistenzärzte würden die Rüganer sofort einstellen, sagt Sprecherin Doreen Ohlhoff. „Wir schreiben die Stellen mittlerweile ganzjährig aus – um jederzeit auf Vakanzen vorbereitet zu sein.“ Auch in Stralsund – im Helios-Hanseklinikum – sind drei Kinderarztstellen ausgeschrieben. „Die Situation der Kinderkliniken ist landesweit angespannt“, so Klinikchef Johannes Rasche. Das Team der Kinderklinik zeige seit Jahren „übermäßigen Einsatz“: „Wir tun alles in unserer Macht Stehende, um die Geburtenstation sowie die Kinder- und Jugendmedizin auf hohem Niveau aufrechtzuerhalten.“

Selbst die größten Kliniken im Land haben Probleme – die Universitätsklinik Rostock zum Beispiel: Sieben Stellen in der Kinder- und Jugendmedizin sind Stand heute allein dort ausgeschrieben. „Einen Mangel gibt es aus verschiedenen Gründen. Fachärzte wandern zum Beispiel in Praxen ab. Die Kinder- und Jugendmedizin bietet einen überdurchschnittlichen Leistungsumfang und ist personalintensiv. Das Spektrum der Erkrankungen wird größer“, so Uniklinik-Sprecherin Susanne Schimke.

Uni-Vorstand: Mehr Geld für Ausbildung

Aus Sicht des Vorstandschefs der Uniklinik Greifswald, Prof. Claus-Dieter Heidecke, tragen das Land und die Krankenkassen eine Mitschuld an der Lage: „Der Politik ist das Thema längst bekannt“, so Heidecke. Ein Ergebnis gäbe es trotz mehrfacher Gespräche aber nicht. Er fordert mehr Geld, um zusätzliche Ausbildungsstellen für Kinderärzte in den großen Krankenhäusern des Landes zu schaffen – in den Unikliniken und der Rostocker Südstadtklinik.

Deren Direktor Steffen Vollrath hat nach eigenen Angaben kein Personalproblem, kennt aber die Sorgen der Kollegen nur zu gut: „Dennoch sehen wir die Entwicklung, dass stationäre und ambulante pädiatrische Versorgung in einigen ländlichen Regionen personal- und bedarfsbedingt aufgegeben werden muss. Hausärzte müssen dann hier das Gros der ambulanten Versorgung übernehmen, pädiatrische Zentren die stationäre.“ Vollrath kämpft seit Jahren für den Bau einer neuen, überregionalen Kinderklinik in Rostock.

Ärztekammer : Auch in Praxen droht Mangel

Nicht nur in den Kliniken, sondern auch in den Kinderarztpraxen im Land droht zunehmend Personalmangel: Im Durchschnitt seien die Kinderärzte im Land bereits 55 Jahre alt, sagt Wilfried Schimanke, Vizepräsident der Ärztekammer MV. Landesweit gibt es nur noch 94 niedergelassene und 39 angestellte Kinderärzte. Acht Stellen für niedergelassene Kinderärzte sind derzeit unbesetzt. „Ja, die Versorgung der Jüngsten ist gefährdet.“ Schimanke fordert Anreize für junge Mediziner, Kindarzt zu werden: Das Land habe mit dem Landarztgesetz Anreize für Allgemeinmediziner in ländlichen Gegenden geschaffen – nicht aber für Fachärzte. Darauf aber habe schon dereinst die Ärztekammer gedrungen. Und „die Arbeitsbedingungen für Kinderärzte sind schwierig.“ Dafür müssten sie einen finanziellen Anreiz bekommen.

Auf Anfrage der OZ listet das Gesundheitsministerium von Minister Harry Glawe ( CDU) gleich eine ganze Reihe von Ideen auf, mit denen der Ärztemangel im Land bekämpft werden soll. Die Kinder- und Jugendmedizin spielt dabei aber keine Rolle.

Von Andreas Meyer