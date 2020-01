MV gibt 6 Millionen Euro für Landarzt-Projekte

Schwerin

Sechs Millionen Euro für die medizinische Versorgung auf dem Land: Darüber können sich am Dienstag elf Projekte aus Mecklenburg-Vorpommern freuen. Die Projekte haben sich anlässlich eines Wettbewerbes durchgesetzt, zu dem das Wirtschaftsministerium in Schwerin und die 14 lokalen Aktionsgruppen aufgerufen hatten. Sie sollen nun mit europäischen Fördermitteln bis Ende 2023 umgesetzt werden.

Zu den elf Siegervorhaben gehören die Erweiterung des Gesundheitshaus Mirow, der Neubau des Gesundheits- und Begegnungszentrum Neubukow, der Neubau eines Gesundheitszentrums in Tribsees, der Umbau Ärztehaus Altentreptow, der Neubau eines Gesundheitszentrums in Marlow, Umbau des ehemaligen Jugendclubs zur Kinderarztpraxis in Thiessow, der Neubau einer barrierefreien digitalen familienmedizinischen Einrichtung in Loitz, der Um- und Ausbau der „Mühlenbruchschen Schenkung“ zum Gesundheitshaus in Warin, die Sanierung und der Ausbau eines unter Denkmalschutz stehenden Dreiseitenhofes zum Medizinisches Versorgungszentrum mit angegliederter Physiotheraphie in Dobbertin, der Umbau von vorhandenen Räumen zur Landarztpraxis in Hanshagen und die Sanierung und Erweiterung des Arzthauses in Vitte.

Wirtschaftsminister: „Zukunftsweisende Ideen“

„Die Initiatoren der Projekte haben zukunftsweisende Ideen eingereicht. So entstehen im Land weitere wohnortnahe, ambulante Versorgungsstrukturen, die für die Bürger in ländlichen Regionen eine Verbesserung der medizinischen Betreuung bringen“, sagte der Minister für Wirtschaft, Arbeit und Gesundheit Harry Glawe ( CDU). Die Gesamtinvestitionssumme für die elf ausgewählten Vorhaben beträgt rund 14,5 Millionen Euro.

