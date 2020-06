MV gibt fast 600.000 Euro für Gedenkstätte Auschwitz-Birkenau

Schwerin

Mecklenburg-Vorpommern beteiligt sich mit rund 595.300 Euro an dem Erhalt der Gedenkstätte Auschwitz-Birkenau. Einen entsprechenden Beschluss von Bund und Ländern habe die Schweriner Landesregierung gebilligt, teilte das Bildungsministerium am Donnerstag mit. Deutschland wird insgesamt 60 Millionen Euro in Form einer Zustiftung zur Verfügung stellen.

Bund und Länder wollen den Betrag je zur Hälfte zum Kapitalstock der Stiftung Auschwitz-Birkenau beisteuern. Die Länderbeiträge berechnen sich nach dem sogenannten Königsteiner Schlüssel. Nach Angaben der Stiftung gebe es notwendige Konservierungs- und Sanierungsarbeiten in der Gedenkstätte, die auch mit den in Aussicht gestellten Mitteln finanziert werden sollen, hieß es.

Erinnern lebendig halten

„Die Gedenkstätte Auschwitz-Birkenau ist ein Symbol für den Holocaust, für den beispiellosen Völkermord und für den Terror der nationalsozialistischen Gewaltherrschaft“, sagte Bildungsministerin Bettina Martin ( SPD). „Es steht in unserer Verantwortung, diese furchtbaren Verbrechen gegen die Menschlichkeit niemals in Vergessenheit geraten zu lassen und dafür zu sorgen, dass so etwas nie wieder geschieht.“

Die Gedenkstätten, die das Erinnern lebendig halten, seien deshalb von großer Bedeutung. Im KZ Auschwitz-Birkenau, dem größten Vernichtungslager der Nationalsozialisten, wurden etwa eine Million Menschen ermordet.

Von RND/epd