MV hält an Corona-Impfpflicht fest, Bayern setzt sie aus: „Immer dieses Hin und Her“

Rostock

Ab Mitte März sollt die Impfpflicht in der Pflege greifen. Nun aber regt sich erneut Widerstand aus Teilen der Opposition. Vor allem aus der Union gibt es arbeits- und sozialrechtliche Bedenken, so hat es CDU-Neu-Chef Friedrich Merz formuliert. Und CSU-Chef Markus Söder forderte unlängst eine Aussetzung der Impfpflicht. Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) hat deutlich gemacht, dass das Gesetz gilt und dass er eine Verschiebung ablehnt.

Auch MVs Gesundheitsministerin Stefanie Drese (SPD) spricht sich weiter für die Einführung für MV aus. Vielen Lesern stößt die Kehrtwende aus Teilen der Politik ebenfalls bitter auf. Doch es gibt auch Zuspruch.

„Wären sie in der Regierung, würden sie das sicherlich anders sehen“

Peter Budweg sieht es so: „Als Opposition muss man erst mal gegen alles sein was die Regierung beschließt. Und Söders Wahlkampf beflügelt das im impfunwilligen Bayern sowieso.“ Budweg spielt damit auf die Landtagswahlen in Bayern 2023 an (Anm. d. Red.). Frieder Teske glaubt auch: „Damit wollen sie doch nur Stimmen gewinnen. Wären sie in der Regierung, würden sie das sicherlich anders sehen.“

Christa Stolz fragt: „Kann mir mal jemand erklären, wieso man dann im Bundestag und Bundesrat ein Gesetz mit beschließt? Und wieso ein Bundesland ein Bundesgesetz einfach nicht umsetzen kann? Das kann doch nicht rechtens sein. Ich kann ja als Bürger auch nicht entscheiden, ob ich dieses oder jenes Gesetz mal für mich aussetze. Bezüglich der CDU und Herrn Merz: Völlig unredliches Verhalten, erst die gerade gewählte Regierung zur Einführung dieser Impfpflicht zu drängen und nun zu kneifen“, kritisiert Stolz. Ines Wagner sagt: „Ob die sich mal noch alle einig werden? Immer dieses Hin und Her.“

„Wer soll das nach dem 15. März alles bewältigen?“

Timm van Bostel meint, die Folgen seien vorher bekannt, nur das Ausmaß sei unklar gewesen. „Die FDP hat deutlich darauf hingewiesen, dass es zu Personalverlust kommen kann und das in einer Branche, die nicht gerade mit Personalüberhang gesegnet ist.“ Axel Zacharias daraufhin: „Die Folgen eines Nichtdurchsetzens der Impfpflicht wären auch bekannt. Möglicher Verlust von Menschenleben unter den Patienten.“

Ilona Thürmer stellt sich an die Seite Markus Söders: „Er hat doch recht. Wer soll das nach dem 15. März alles bewältigen? Wir arbeiten jetzt schon am Limit.“ Sabine Wild wettert: „Dieses Gebaren kann man nur kritisieren. Die CSU hat im Bundestag dafür gestimmt und der Bundesrat hat ebenfalls zugestimmt.“

Christian Höfl mutmaßt: „Vielleicht haben er oder seine Berater ja erkannt, wie die Lage wirklich ist. Der vom RKI errechnete R-Wert liegt seit knapp einer Woche bei oder unter eins. Es ist also in ein bis zwei Wochen vorbei und die Inzidenzen werden sinken. Wer dann noch immer an den sinnlosen Maßnahmen festhält, macht sich einfach nur lächerlich.“ Höfl wirft die Frage in die Runde: „Glauben Sie wirklich, dass alle umliegenden Länder die Sache beenden und wir starren noch bis Ende 2023 auf eine schon seit Omikron völlig nutzlose App?“

„Wie soll dann erst die allgemeine Impfpflicht kontrolliert werden?“

Martin Hintz erwidert und mahnt zu Vorsicht: „Der R-Wert ist zwar die letzten Tage gesunken, liegt aber bundesweit noch immer bei 1,0 oder knapp darüber. Denn auch die 7-Tage-Inzidenz der Neuinfektionen steigt noch immer, auch wenn die Geschwindigkeit deutlich nachgelassen hat. Wenn wir zu früh lockern, dann könnte sich der R-Wert bei ungefähr 1,0 einpendeln oder sogar auf knapp über 1,0 steigen und wir kommen nicht von der aktuell hohen Inzidenz runter, was sich mit ein paar Wochen Verzögerung auch bei der Hospitalisierung, Intensivstationen und Todesfällen bemerkbar machen würde, statt einer Trendumkehr und sinkenden Zahlen.“

Alexander Götz schließlich fasst es für sich wie folgt: „Man kann über das Für und Wider einer Impfpflicht trefflich streiten und zu unterschiedlichen Ergebnissen kommen. Eine Frage muss sich die Politik aber stellen: Wenn bereits die einrichtungsbezogene Impfpflicht nicht kontrollierbar und umsetzbar ist, wie soll es dann eine allgemeine sein? Deutschland war vor der Pandemie ein Land mit enormen Vollzugsdefiziten und ist es 2022 noch mehr. Hier wird in guter alter Manier Schaufensterpolitik betrieben“, so Götz.

Von Juliane Lange