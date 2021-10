Rostock/Schwerin

Corona sei noch nicht vorbei, so hatte sich jüngst Ministerpräsidentin Manuela Schwesig (SPD) zitieren lassen. Im Blick hatte sie dabei die von Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) angekündigte Beendigung der bisher bundesweit geltenden „epidemischen Lage von nationaler Tragweite“ zum 24. November. Die Regierungschefin will den Corona-Notstand auch über diesen hinaus verlängern (die OZ berichtete). Das hat eine Fülle von Reaktionen von Lesern hervorgerufen.

Michael Kummer übt Kritik an dem Umstand: „Natürlich passt die Aufhebung der verhältnislosen Politik und ihren Entscheidungsträgern nicht, nimmt es ihnen doch ein entscheidendes Machtinstrument.“ Beate Ehrhardt ergänzt, sie sei sprachlos. „Ich kann nicht mehr.“

Und Kurt Brakelmann meint noch: „Als Werbung für das Urlaubsland MV ist das sehr bedenklich, wenn sich die anderen Bundesländer davon verabschieden.“ Simone Schirrmeister wirft ein: „Aber wie lange soll das so weitergehen?“

„Maßnahmen sollten aufgehoben werden“

Robert Fasten erinnert: „Vor einigen Monaten hieß es seitens der Regierung, dass alle Maßnahmen aufgehoben werden müssen, wenn jeder ein Impfangebot erhalten hat. Dies ist mittlerweile der Fall. Alles andere ist nicht mit dem Grundgesetz et cetera vereinbar. Ein sogenannter Freedom Day und die damit verbundene Aufhebung aller Corona-Maßnahmen ist daher mehr als überfällig.“

Eini Wiekeini fragt zudem: „Wurde nicht damals gesagt, dass alle Corona-Maßnahmen durchgeführt werden, um die Alten und Schwachen zu schützen?! Es hatten alle die Zeit und die Möglichkeit, sich zu impfen. Wer sich selbst schützen möchte, hat es getan. Der Rest möchte keine Impfung. Ist es nicht jedem selbst überlassen? Also, ja! Alles wieder öffnen.“

Arno Nühm notiert: „Beim Ende der epidemischen Lage handelt es sich um keine Handlung. Der Notstand endet, wenn der Bundestag den nicht aktiv verlängert.“ Und für die Verlängerung gibt es keine Mehrheit, so Nühm.

OZ-Leser mahnen aber auch zur Vorsicht

Jan Johansson aber mahnt zur Vorsicht. „Ein Blick nach England bestätigt: rund 100 Tote täglich und 50 000 Neuinfektionen. Schaut man nach Finnland, dort bereitet man sich gar auf die Welle fünf vor. Das Gesundheitssystem befindet sich jetzt schon im angespannten Zustand. Dort tritt der Winter aufgrund der geografischen Lage erheblich früher ein als in Mitteleuropa.“

Moni Steinbach beklagt das Ende der Notlage, würde ein Fortführen aus folgenden Gründen vorziehen. „Für alle Eltern ist das ein Schlag ins Gesicht. Muss das Kind beispielsweise als Kontaktperson in Quarantäne, erhält man keinen Verdienstausfall mehr. Zudem wird es keine Erhöhung der Kinderkrankentage mehr geben. Und das jetzt, wo sich viele Kinder in Kitas und Grundschulen infizieren. Als Elternteil eines Kindes unter zwölf Jahren kann man das nicht begrüßen.“

„Der Bund will ja auch nichts wirklich aufheben“

San Jordan geht in ihrer Analyse explizit auf Spahn ein, glaubt: „Aus seiner individuellen Perspektive ein politisch kluger und folgerichtiger Schachzug, den der scheidende Bundesminister da macht. Da er künftig nicht mehr (mit)regieren wird, übergibt er die Entscheidungsbefugnis für das ‚Verordnen von Maßnahmen‘ wieder mehr dem Parlament, dem er ja bekanntlich weiterhin angehört, und an die Länder. Und schwupp gilt er in künftigen Geschichtsbüchern vielleicht sogar als ‚Vorzeigedemokrat‘, der die ‚Jahrhundertpandemie‘ für und in Deutschland toll (bis zum Ende) gemanagt hat. Was will er mehr? Meine Hypothese: Bliebe er weiter im Amt und in Regierungsverantwortung, würde er vermutlich weiter für die Notwendigkeit einer erneuten Verlängerung der ‚epidemischen Lage von nationaler Tragweite‘ plädieren.“

Lona Kreutschmann hält indes fest: „Der Bund will ja auch nichts wirklich aufheben, außer auf dem Papier. Masken, 3G, 2G und Abstand sollen trotz Aufhebung der epidemischen Lage bleiben. Stattdessen soll durch eine Änderung des Infektionsschutzgesetz die Möglichkeit gegeben werden, jederzeit diese Maßnahmen in Kraft zu setzen.“

Sven Röger fügt hinzu: „Das Nichtverlängern der pandemischen Lage bedeutet ja eigentlich nur, dass dann jedes Bundesland wieder sein eigenes Süppchen kochen kann, und halt keine bundeseinheitlichen Regelungen mehr getroffen und verordnet werden können. Das hat gute und schlechte Seiten, schauen wir mal.“

Von Juliane Lange