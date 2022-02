Gesundheitsministerin Stefanie Drese (SPD) hat am Dienstag betont, dass die einrichtungsbezogene Impfpflicht in MV für sie nicht in Frage stehe. Allerdings müssen durch den Bund noch wichtige Fragen geklärt werden. Die Opposition fürchtet, dass das Gesetz in der jetzigen Form mehr schadet, als nützt.