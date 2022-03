MV hält länger an Corona-Schutzvorschriften fest: „Mensch, nun reicht es aber auch mal“

Schwerin

Die schärferen Corona-Regeln, die sich das Land angesichts der weiter hohen Fallzahlen auferlegt hat, stößt vielfach auf Unmut bei den Lesern. Ganz MV soll faktisch zum Corona-Hotspot erklärt werden. Der Landtag hat das am Donnerstag beschlossen.

Allerdings soll geprüft werden, ob in Interesse der Tourismusbranche die 3G-Regel für Hotels und Gaststätten schon vor Beginn der Reisezeit zu Ostern aufgehoben werden kann. Bei den OZ-Lesern sorgt dieses Hin und Her für Unverständnis.

„Mensch, nun reicht es aber auch mal mit den Corona-Regeln!“

Martin Stelzer ruft der hiesigen Politik entgegen: „Weg mit allen Beschränkungen. In anderen Ländern funktioniert es auch bestens.“

Gaby Häner-Gruber verstehe es nicht mehr, sagt sie. „Wir haben viele Geimpfte, Genesene, Geboosterte, 100 Variationen an Maßnahmen und trotzdem solch hohe Fallzahlen wie nie zuvor. Ich kenne Geimpfte und Geboosterte, die schon zweimal Corona hatten. Was also bringt das ganze Impfen? Ich bin auch geimpft und geboostert, aber ich frage mich echt, was läuft hier falsch? Man kann doch nicht andauernd Maßnahmen verlängern, die anscheinend nicht den gewünschten Erfolg bringen?“

Andy Lustig weilt in Frankreich, wie er schreibt, berichtet: „Überall ist alles offen, selbst hier in Paris am Flughafen interessiert das niemanden mehr.“ Birgit Bartikowski schimpft: „Mensch, nun reicht es aber auch mal mit den Corona-Regeln! Woanders trägt keiner mehr diese Maske.“

„Die Regierung macht die Wirtschaft in MV kaputt“

Johannes Hülsmann ist der Meinung: „Wir lassen uns die sinnlosen Maßnahmen der Landesregierung schon viel zu lange gefallen. MV hatte immer mit die schärfsten Maßnahmen und nun die höchsten Infektionszahlen. Intelligente Menschen würden nun ihr Handeln hinterfragen und anpassen. Schwerin kennt nur ein stupides Weiterso.“

Daniela Hampel daraufhin: „Dass MV immer die schärfsten Maßnahmen hat und hatte, würde ich nicht so unterstreichen. Hamburg hat, obwohl es die niedrigste Inzidenz aller Bundesländer hat, auch immer noch strenge Regeln, wo noch nicht einmal klar ist, bis wann die gelten sollen. In den Schulen zum Beispiel ist noch immer Masken- und Testpflicht für alle Schüler, unabhängig vom Impfstatus.“

Jaqueline Lembke aber befürchtet mit Blick auf weiter strenge Regeln: „Die Regierung macht so die Wirtschaft in MV kaputt.“

„Wollten die Skeptiker nicht losrennen, wenn der neue Impfstoff da ist?“

Stephan Müller sieht es so: „Die unendliche Geschichte. Sommerwelle, Dauerwelle. Es wird sich nichts ändern. Wir treffen uns alle im Herbst wieder, um die Corona-Intensivbetten zu füllen.“

Adrian Jagielko ergänzt mit reichlich Ironie: „Richtig so! Es soll noch wie vor einem Jahr ein Einreiseverbot eingeführt werden. Die Sperrstunden wurden auch völlig vergessen.“ Doch nicht nur den Kritikern der Maßnahmen geht die Dauer der Pandemie auf die Nerven, auch Peter Ritter: „Mir schwillt auch der Hals. Unter anderem weil die Impfquote noch immer stagniert. Wollten die Impfskeptiker nicht alle losrennen, wenn der neue Impfstoff da ist?“

Gabi Wolter gibt zu bedenken: „Alle, die immer noch nicht an das Virus nicht glauben, können ja mal einen Tag die Krankenschwestern und Pfleger auf den Intensivstationen besuchen. Die arbeiten anscheinend nur aus Spaß am Limit.“

