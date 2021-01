MV hat Corona-Inzidenzwert von 100 überschritten: Was bedeutet das?

Rostock

Zum zweiten Mal in Folge gab es in Mecklenburg-Vorpommern fast 500 Corona-Neuinfektionen – und damit ist auch der Sieben-Tage-Inzidenzwert kräftig angestiegen. Er erhöhte sich von 96,3 auf 103,3. Das bedeutet, dass sich innerhalb der vergangenen Woche mehr als 100 von 100 000 Einwohnern mit Corona infiziert haben.

Was folgt jetzt? Bisher galt, dass weitere Kontaktbeschränkungen drohen. Dann dürfte sich laut Corona-Verordnung ein Hausstand nur noch mit einer weiteren Person treffen. Derzeit sind noch Zusammenkünfte von fünf Personen über 14 Jahren aus zwei Hausständen erlaubt.

Bundesweite Verschärfung der Kontaktbeschränkung ab Montag

Nach dem Bund-Länder-Gipfel vom Dienstag wurde eine entsprechende Regel aber auf Bundesebene beschlossen, so dass ab Montag (11. Januar) ohnehin die strengere Kontaktbeschränkung gilt – unabhängig von der Inzidenz in MV.

Wird die Kontaktbeschränkung nun schon vorher verschärft? Nein. Nach der noch gültigen Corona-Verordnung soll die Beschränkung in MV nicht automatisch und sofort in Kraft treten: Die Landesregierung hatte sich im Gespräch mit Vertretern von Kommunen und Verbänden darauf geeinigt, dass der Inzidenz-Wert von 100 über mehrere Tage überschritten werden muss, um einzelne Ausreißer zu vermeiden. Wie viele Tage „mehrere“ sind, ist nicht konkret festgelegt. Den Erlass würde dann Gesundheitsminister Harry Glawe ( CDU) unterschrieben.

Lange Zeit bewahrte der Norden des Landes den Süden vor einer solchen Verschärfung: Während in den südlichen Landkreisen und in Schwerin die Werte deutlich über 100 liegen, bewegten sie sich in den Kreisen im Nordwesten und in Rostock klar darunter. Mehr über den aktuellen Stand: Corona in MV: So hoch ist die Inzidenz aktuell in den Städten und Landkreisen

Von Axel Büssem