MV hat den besten Sex in ganz Deutschland

Rostock

Von wegen kühle Norddeutsche: Glaubt man den Ergebnissen einer neuesten Studie, geht es in den Betten in Mecklenburg-Vorpommern heiß her. Denn die Menschen im Nordosten bewerten im deutschlandweiten Vergleich ihr Liebesleben am besten – und zwar mit der Schulnote 2,2.

Das Datingportal „secret.de“ wollte es genau wissen und beauftragte das Marktforschungsunternehmen GfK damit, der Frage nachzugehen, wie gut der Sex in den einzelnen Bundesländern ist. 2000 Deutsche im Alter von 18 und 74 Jahren bewerteten nach Schulnoten von Eins bis Sechs, wie zufrieden sie mit der Leistung zwischen den Laken sind. Die bundesweite Durchschnittsnote liegt laut der am Donnerstag in München veröffentlichten Umfrage bei 2,9.

Experte: Sexualität ist ein komplexes Thema

Eins wird deutlich: Den Mecklenburgern kann dabei niemand das Wasser reichen. Thüringen landete mit der Note 2,5 auf Platz zwei, Berlin, Rheinland-Pfalz, das Saarland und Bayern teilen sich Platz drei (2,7). Deutlich unzufriedener sind die Befragten in Niedersachsen, Hamburg und Bremen – hier wurde durchschnittlich nur die Note 3,1 verteilt.

Woran es liegt, dass die Menschen in MV glücklich mit ihrem Sexleben sind, kann der Rostocker Sexualtherapeut Matthias Lührs nicht sagen. „Vielleicht liegt es daran, dass wir im kühlen Norden lieber kuscheln als die anderen“, sagt er mit einem Lachen. Generell sei es sehr schwer, das Thema Sexualität zu klassifizieren. „Das ist so komplex, das kann man kaum miteinander vergleichen.“

Wer offen über Bedürfnisse redet, hat guten Sex

Er nennt ein Beispiel: In der Sexualtherapie gilt es als gesund, wenn man zwischen ein Mal täglich oder auch nur ein Mal im Vierteljahr Lust verspürt. „Von daher ist es immer von Vorteil, wenn der Partner in derselben Frequenz Lust auf und ähnliche Vorlieben beim Sex hat wie man selbst“, sagt der Experte.

Lührs ist sich aber sicher: „Wer offen mit seinem Partner über seine Bedürfnisse redet, hat auch mehr Spaß im Bett“. Sex sei immer noch ein Tabuthema, aber um Frust zu vermeiden, sollte man sich trauen, seine Bedürfnisse mit dem anderen zu teilen – und auch dranzubleiben, wenn es mal nicht so läuft.

„Risikobereitschaft, Vertrauen, Verbundenheit und Hingabe sind nur einige Punkte, auf die es laut einigen Studien bei einer guten Sexualität ankommt“, sagt Matthias Lührs. Er gibt vielen Paaren den Tipp, dass jeder wenigstens einmal in der Woche einen sexuellen Reiz setzen soll.

Von Ann-Christin Schneider