MV hat laut Verbraucherportal die schlechtesten Erlebnisbäder Deutschlands

Wonnemar in Wismar, Platz 328 – 4,1 PunkteHanse Dom in Stralsund, Platz 427 – 4,0 PunkteMüritz-Therme in Röbel, Platz 473 – 3,9 PunkteBodden-Therme in Ribnitz-Damgarten, Platz 475 – 3,9 PunkteOase in Güstrow, Platz 485 – 3,9 PunkteBelasso in Schwerin, Platz 486 – 3,9 PunkteOstseeTherme Usedom im Seebad Heringsdorf: Platz 502 – 3,7 PunkteAquadrom in Graal-Müritz, Platz 505 – 3,7 PunkteKübomare in Kühlungsborn, Platz 509 – 3,7 PunkteErlebniswelt Splash in Sagard, Platz 510 – 3,6 PunkteAhoi Rügen in Sellin, Platz 521 – 3,2 PunkteBernsteintherme in Zinnowitz, Platz 522 – 2,6 Punkte