Gleich am ersten Tag de Corona-Lockdowns gucken viele Schüler zu Hause in die Röhre: Die Internet-Plattform „Itslearning“, bereitgestellt von der Landesregierung für digitalen Unterricht, funktioniert nicht richtig. Es gebe Einschränkungen am Schulportal https://cloud.schule-mv.de und damit bei der Nutzung von „Itslearning“ , teilt das Bildungsministerium am Mittwoch den Schulleitern der staatlicher Schulen mit, die das System nutzen. Man arbeite „unter Hochdruck an einer Lösung“.

Etwa die Hälfte der rund 150000 Schüler in MV muss seit Mittwoch in den Distanzunterricht. Über digitale Lösungen ist viel debattiert worden. Für staatliche Schulen gibt es landesweit die Plattform „Itslearning“. Nun gleich am ersten Tag der Crash. Simone Oldenburg, Fraktionschefin der Linken im Landtag, ist nicht überrascht. „Digitales Lernen wird in weiten Teilen des Landes noch lange eine Wunschvorstellung sein. Somit droht der Distanzunterricht für viele Schülerinnen und Schüler noch einige Jahre eine reine Zettelwirtschaft zu bleiben.“

Von Frank Pubantz