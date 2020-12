Rostock

Diese Ankündigung hatte es in sich. Wie Ministerpräsidentin Manuela Schwesig ( SPD) am Dienstagabend bekanntgab, wird es zu strengeren Kontaktbeschränkungen kommen, sollte die Sieben-Tage-Inzidenz die Marke von 100 landesweit für mehrere Tage überschreiten. Damit hat Schwesig kurz vor den Festtagen eine hitzig geführte Debatte unter OZ-Lesern ausgelöst.

Ulrike Harmel will ihre Kontakte nicht einschränken: „Ich werde meine Familie weiterhin küssen und drücken, Weihnachten wie immer feiern, nicht an das C-Wort denken und damit auch keine Angst haben, an die schönen Dinge des Lebens zu denken und diese auch umzusetzen. Familie ist alles und bedeutet Liebe. Und die lasse ich mir niemals nehmen.“ Andrea Welsch meint: „Man kann den Menschen aber nicht noch kurzfristig das Weihnachtsfest mit der Familie nehmen. Die Zahlen sind jetzt eh hoch, und daran wird sich so schnell bestimmt nichts mehr ändern. Das Ganze hätte schon früher sein können, aber doch nicht so kurz vor Weihnachten. Da sollte die Politik auch mal bisschen Nachsicht haben.“

Nicky Korpel glaubt: „Es ist Erkältungszeit. Dass die Zahlen da hochgehen, hätte denen bewusst sein müssen. Vielleicht hätten sie es bei dem Reiseverbot belassen sollen. Dann hätten weniger Menschen das Virus miteingeschleppt.“

Appell an mehr Eigenverantwortung

Gerhard Hauptsache moniert: „Erst laufe ich sehenden Auges ins Off, dann die Rolle rückwärts. Aber noch schnell mit zum Superspreader-Event Montag und Dienstag in den Innenstädten. Dazu offene Schulen und Kitas. Ich denke, dass das mehr Leute ins Krankenhaus bringen wird als ein vermeintliches Silvester-Missgeschick.“ Ulrike Hinrichs-Bonnkirch möchte betonen, dass „Ministerpräsidentin Manuela Schwesig seit Monaten gebetsmühlenartig gewarnt und auf Kontaktreduzierung hingewiesen hat. Und es liegt an jedem selbst, dass die Maßnahmen nun verstärkt werden müssen. Sonst wird das Virus nie eingedämmt, zumindest solange es keine Impfung gibt.“

André Samuel sagt: „Es wäre mal schön, wenn Hinz und Kunz abends nicht zu Hause zusammenhocken beim Glühwein oder sonst was. Das wird nämlich der Grund für diese Zahlen sein. Und nicht der Einkauf im Supermarkt. Aber das ist nur meine Meinung.“

Peter Heuser ist erzürnt: „Richtig wäre es gewesen, wenn vor der Runde bei der Kanzlerin das Parlament über die Maßnahmen beraten hätte. Hinterher zu den Entscheidungen Zustimmungen zu erwarten, hat mit Demokratie nichts zu tun. Hier wird wieder die Allgemeinheit in Sippenhaft genommen für Verfehlungen, die in der vergangenen Zeit getätigt wurden. Zu keiner Zeit werden die Bürger über die Risiken der Impfung informiert. Nur als die Wunderwaffe wird die Impfung angepriesen. Ein Ende der Maßnahmen dürfte somit nicht vor Ende der Sommerferien erwartet werden. Ich bin gespannt, wie die Innenstädte nach all der Zeit aussehen werden. Es werden genug Menschen durch die Maßnahmen auf der Strecke bleiben“, befürchtet Heuser.

Mone Fri schreibt, die Oma habe es schon gewusst: „Jedem Menschen recht getan, ist eine Kunst, die niemand kann. Im Sommer schreien alle, hoffentlich kommt kein zweiter Lockdown. Jetzt meckern alle, der Lockdown kommt viel zu spät. Als Krankenschwester sage ich: Seid froh, gesund zu sein und mein Wunsch für euch ist es, dass ihr es bleibt.“

Von Juliane Lange