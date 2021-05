Rostock

Personen aus der Prioritätsgruppe drei können sich ab sofort in MV impfen lassen und einen Termin dafür vereinbaren. Das geht aus Informationen des Landesamtes für Gesundheit und Soziales (Lagus) in Rostock hervor. Die wichtigsten Fragen und Antworten dazu:

Wer gehört in die Prioritätsgruppe 3?

In die Gruppe der Menschen mit erhöhter Priorität gehören alle Personen über 60 Jahre sowie folgene Berufsgruppen: Mitarbeiter in den Regierungen und Verwaltungen, bei der Bundeswehr, bei der Polizei, beim Zoll, bei der Feuerwehr, beim Katastrophenschutz einschließlich des Technischen Hilfswerks, in der Justiz und Rechtspflege. Auch Wahlhelfer sollen zu dieser Gruppe zählen. Auch können sich jetzt bis zu zwei enge Kontaktpersonen von Bewohnern in Pflegeeinrichtungen impfen lassen. Mehr Informationen, wer ebenfalls in diesen Bereich fällt, finden Sie auf der Website des Lagus.

Mit welchen Vorerkrankungen zähle ich in die erhöhte Priorität?

In die Prioritätsgruppe drei zählen zudem Menschen, die eine Krebserkrankung hinter sich haben oder unter anderen Krankheiten leiden, wie Immundefizienz, HIV, Autoimmunerkrankungen, Rheuma, Herzinsuffizienz, Arrhythmie, Vorhofflimmern, koronare Herzkrankheiten oder arterieller Hypertonie, Personen mit zerebrovaskulären Erkrankungen, Apoplex oder einer anderen chronischen neurologischen Erkrankung, Asthma, chronisch entzündlicher Darmerkrankung, Diabetes oder Adipositas (Personen mit Body-Mass-Index über 30).

Wie komme ich an eine Impfung?

Menschen der Prioritätsgruppe drei, die sich impfen lassen möchten, sollten sich am besten an ihren Hausarzt oder ihre Hausärztin wenden.

Dem Lagus zufolge werden an weiterführenden Schulen und in der Kinder- und Jugendhilfe sowie für die Einsatzkräfte bei Polizei, Feuerwehren, Katastrophenschutzeinheiten und Technischem Hilfswerk in MV die Impfungen von vielen Landkreisen und kreisfreien Städten in Eigenregie organisiert. Ist dies nicht der Fall, können sie sich in Abhängigkeit von der verfügbaren Menge an Impfstoff an der Telefon-Hotline oder durch Online-Registrierung Impftermine vereinbaren.

Wo kann ich mich für eine Impfung anmelden?

Impfberechtigte Personen können sich online registrieren. Dafür gibt es vom Land eine Website. Schutzimpfung registrieren lassen. Zudem können Termine aber auch telefonisch unter 0385 202 711 15 vereinbart werden.

Wie sage ich meinen Impftermin wieder ab?

Wenn ein Impftermin bereits gemacht wurde und nicht mehr eingehalten werden kann, gibt es die Möglichkeit diesen per Telefon unter 0385 202 799 18 oder per E-Mail: absagen-corona-impftermin@lagus.mv-regierung.de wieder abzusagen.

Welche Impfstoffe stehen zur Verfügung?

Um sich gegen vor dem Coronavirus zu schützen, stehen die Impfstoffe von Biontech/Pfizer und Moderna sowie Astrazeneca zur Verfügung. Letzterer wurde zuletzt allerdings nur für Personen über 60 Jahren empfehlen. Menschen aus MV, die über 18 Jahre alt sind können sich aber mit Astrazeneca impfen lassen (unabhängig von der Priorisierung), wenn sie es möchten und genügend Impfstoff vorhanden ist. Dafür sollte sich aber vorher an den Hausarzt oder die Hausärztin gewendet werden.

