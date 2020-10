MV in der Corona-Krise: Mut ist besser als ständige Mahnungen

Rostock

Die Kanzlerin mahnt. Mal wieder. Wir alle sollen daheim bleiben, bloß nicht verreisen. Weil die Zahl der Corona-Infektionen weiter steigt.

Fakt ist jedoch auch: Infiziert heißt nicht gleich erkrankt, erkranken bedeutet nicht gleich Lebensgefahr. Ja, das Virus bleibt eine medizinische Gefahr – ebenso bedroht es jedoch auch unsere Art zu leben, unsere Freiheit und nicht zuletzt Abermillionen Existenzen. Mahnungen helfen da recht wenig. Es braucht vernünftige Entscheidungen und kluge Konzepte, um das Leben als Ganzes trotz Corona aufrecht erhalten zu können.

Und wie das gehen kann, beweist MV: Die Landesregierung erlaubt nun doch die Einreisen aus allen Teilen Deutschlands. Weil der Tourismus und Zigtausende Jobs daran hängen, weil wir trotz allem nicht alles opfern dürfen.

Hotels und Restaurants verfügen seit Monaten über gute, sichere Konzepte zum Schutz von Gästen und Einheimischen. Wer aus Risikogebieten kommt, muss jetzt einen Test vorlegen. Ein guter Kompromiss, der Sicherheit und Urlaub in Einklang bringt.

Ein ähnliches Konzept verfolgt Aida Cruises. Die Rostocker Reederei hat am Wochenende den Neustart nach sieben Monaten Pause gewagt und will wieder durchstarten. Das könnte die Rettung für Tausende Jobs auch in MV sein.

Zwei Nachrichten aus MV, die Mut machen. Das ist es, was wir brauchen: Mut statt Mahnungen.

Von Andreas Meyer