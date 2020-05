Rostock

Ein 40 mal 40 Meter großes Plakat wird derzeit an die Fassade des Neptun Hotels in Rostock-Warnemünde angebracht. Es soll als Eyecatcher für die neue Kampagne „Wir sind Urlaubsland“ vom Tourismusverband Mecklenburg-Vorpommern dienen. Damit wollen die Initiatoren auf die Wichtigkeit des Reiseverkehrs in diesem Land aufmerksam machen.

Die Kampagne richtet sich nach Angaben des Tourismusverbandes in erster Linie an die Bewohner aus MV und soll deren Vertrauen in den Tourismus stärken. Da seit dieser Woche Urlauber wieder einreisen dürfen, wollen sie ein besseres Klima für den Tourismus schaffen.

So soll das Plakat am Ende aussehen: Im Bild: Aaron(31), Surflehrer in Warnemünde Quelle: Tourismusverband MV

In der Corona-Krise kam es an einigen Urlaubsorten in MV zu unschönen Szenen. Reifen von Autos mit Kennzeichen, die nicht aus MV stammten, wurden zerstochen, vermeintliche Touristen von außerhalb wurden beleidigt und angepöbelt. Auch die Lautsprecherdurchsagen der Polizei sorgten bei vielen Urlaubern für Unmut.

Jetzt sollen sich die Menschen in MV wieder zu ihrem Land als Urlaubsregion bekennen, so der Tourismusverband. Kernaussage: „ Mecklenburg-Vorpommern. Wir sind Urlaubsland. Sei dabei. Zeige Herz. Auch deine Stimme bestimmt die Stimmung“.

Von OZ