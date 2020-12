Rostock/Greifswald/Wismar

Massive Probleme mit der Schul-Online-Plattform „itslearning“, Streit um die Kita-Betreuung und zu wenig Personal für die angeordneten Antigen-Tests in Pflegeheimen: Mecklenburg-Vorpommern hat am Mittwoch einen stotternden Start in den Corona-Lockdown erlebt.

Anstatt digital unterrichtet zu werden, schauten viele Schüler zu Hause erst mal in die Röhre: Die von der Landesregierung bereitgestellte Internet-Plattform „itslearning“ hat am Vormittag nicht funktioniert. Grund: Die Server sind an ihre Kapazitätsgrenzen gestoßen, teilt das Bildungsministerium mit. „Wir arbeiten mit Hochdruck an einer Lösung, um schnellstmöglich zusätzliche Serverkapazitäten zur Verfügung zu stellen und damit das System zu stabilisieren“, sagt Ministeriumssprecher Henning Lipski. Ursprünglich sollte der Distanzunterricht erst zum 4. Januar eingeführt werden, musste aufgrund der aktuellen Infektionsentwicklung jedoch vorgezogen werden.

Anzeige

Eltern fühlen sich von Kita-Trägern bedrängt

In Greifswald sorgt weiter für Wirbel, dass das Kreisdiakonische Werk (KDW) seine Betriebsferien auf Donnerstag vorziehen und neun Kitas länger schließen wollte. Begründung: Die Erzieher sollten sich dadurch in Selbstquarantäne begeben können, um mit ihren Familien sicher Weihnachten zu feiern. Ministerpräsidentin Manuela Schwesig ( SPD) kritisierte das jedoch scharf. Zumal das KDW von Land und Kommune weiter Geld für das volle Betreuungsangebot erhalten soll. Inzwischen ist der Träger zurückgerudert.

Kommentar: Probleme beim Lockdown in MV: Vieles hätte längst behoben sein können

In Rostock berichten Eltern, dass sie von Kita-Trägern gedrängt worden seien, ihre Kinder zu Hause zu betreuen. „Mir wurde gesagt, dass ich mein Kind ab Mittwoch definitiv nicht mehr abgeben darf“, sagt zum Beispiel eine alleinerziehende Mutter. Alexander Kujat, Sprecher des Sozialministeriums, betont jedoch: „Die Kitas sind geöffnet und die Eltern entscheiden, ob sie ihr Kind in die Betreuung geben oder nicht.“

Parfümerie in Rostock hatte noch geöffnet

Unter Druck stehen auch die Pflegeheime im Land: „Durch die neue Verordnung müssen wir unser Personal jetzt zweimal statt bisher einmal pro Woche testen“, sagt Dagmar Broy, Leiterin der städtischen Pflegeheime in Wismar. Zusätzlich müssen die Einrichtungen auch bei Besuchern einen Antigen-Schnelltest anwenden. „Dafür reicht aber unser Personal nicht“, sagt Broy. Weil ohnehin Fachkräfte fehlen, können die Pflegeheime in Wismar nicht mehr voll ausgelastet werden. Inzwischen hat die Landesregierung von MV die Besucherregel wieder außer Kraft gesetzt, jetzt soll die Bundeswehr aushelfen.

In den Innenstädten des Landes ist es am Mittwoch durch die Ladenschließungen ruhiger gewesen. Auf der Rostocker Einkaufsmeile Kröpeliner Straße hatte jedoch noch eine Parfümerie geöffnet. „Das Geschäft musste schließen und es ist eine Anzeige wegen einer Ordnungswidrigkeit aufgenommen worden“, sagt Ellen Klaubert, Sprecherin der Rostocker Polizeiinspektion. Dem Ladenbesitzer droht ein Bußgeld in Höhe von 2000 Euro.

Mehr dazu hier: MV im Lockdown: So sieht es jetzt in den Städten aus – eine Bildergalerie

Die Maskenpflicht sei in der Fußgängerzone hingegen eingehalten worden. „Die Akzeptanz ist hoch“, sagt Klaubert. Bis zum frühen Nachmittag seien lediglich fünf Verstöße festgestellt worden.

Von André Horn