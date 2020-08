Die Teilzeitquote liegt bei Lehrern damit deutlich höher als in der MV-Wirtschaft insgesamt. Einen Grund für die Situation sieht die Lehrergewerkschaft VBE in der hohen Unterrichtsverpflichtung der Lehrer im Nordosten. Ein Lehrer in Vollzeit komme an die 50 Wochenstunden Arbeit heran.