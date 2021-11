Rostock

Die Corona-Lage in MV verschärft sich weiter. Schon bald könnte es die nächsten Einschränkungen geben. Auch ein Lockdown bleibt möglich.

Die Sieben-Tage-Inzidenz der Hospitalisierungen lag noch vor einer Woche landesweit bei 6,5 und somit im gelben Bereich. Doch schon am heutigen Freitag (26. November) könnte das Land auf die Warnstufe Rot springen. Denn aktuell verzeichnet MV eine Hospitalisierungsrate von 8,8 (Stand 25. November) und ist damit orange. Ab dem Grenzwert von 9 gilt bereits die Warnstufe Rot.

Das gilt bei Warnstufe Rot

Laut Landesregierung treten weitere Schutzmaßnahmen in Kraft, sollte MV in drei aufeinanderfolgenden Tagen auf die Warnstufe Rot steigen. Neben den derzeit geltenden 2G-plus-Regeln in vielen Bereichen solle es mehr Einschränkungen für Ungeimpfte geben.

Private Treffen sind bei dann nur noch mit maximal fünf Personen aus bis zu zwei Haushalten in Innenbereichen erlaubt. Für Außenbereiche sind es maximal zehn Personen unabhängig von der Anzahl der Haushalte. Das betrifft allerdings nicht Geimpfte, Genesene und Kinder unter 14 Jahren.

Einzelhandel nur noch für Genesene und Geimpfte

Zudem gilt dann die 2G-Regel in Teilen des Einzelhandels. Das bedeutet: Nur noch Geimpfte und Genesene dürfen dort einkaufen. Die Landesregierung hat eine Liste mit Ausnahmen vorgesehen, die folgende Bereiche betrifft: Einzelhandel mit dem überwiegenden Sortiment für Lebensmittel, Bücher oder Zeitungen, Weihnachtsbäume, Blumenläden, Bau- oder Gartenbaumärkte, Wochenmärkte für Lebensmittel, Direktvermarkter von Lebensmitteln, Abhol- oder Lieferdienste, Getränkemärkte, Reformhäuser, Babyfachmärkte, Apotheken, Sanitätshäuser, Drogerien, Optiker, Hörgeräteakustiker, Tankstellen, Tierbedarfsmärkte, Futtermittelmärkte sowie der Großhandel.

Bei Veranstaltungen im Innenbereich wird weiterhin die 2G-plus-Regel gelten. Allerdings dürfen bei Stufe Rot nur noch 30 Prozent der Sitzplätze vergeben werden. Bei Sportveranstaltungen und anderen Außenveranstaltungen muss ebenfalls neben dem Geimpften- oder Genesenennachweis ein negativer Corona-Test vorgelegt werden. Auch dort dürfen maximal 30 Prozent der Plätze vergeben werden – wenn die Kapazität ausreicht bis zu einer Obergrenze von 7250 Zuschauerinnen und Zuschauern.

2G plus auf Weihnachtsmärkten bei Warnstufe Rot

Außerdem gibt es ab Stufe Rot auch Einschränkungen im Kinder- und Jugendsport, in Jugendkunst- und Jugendmusikschulen. Dort gilt dann die 2G-Regel.

Für die Weihnachtsmärkte im Land bedeutet das ebenfalls eine Verschärfung. Dort wird neben der jetzigen 2G-Regelung ein negativer Test fällig.

Gut zu wissen: Hier ist der kostenlose Test möglich

Lockdown bei dauerhafter Warnstufe Rot

In der neuen Landesverordnung ist zudem festgelegt, dass auch Schließungen möglich sind. So sagte Gesundheitsministerin Stefanie Drese (SPD) am Donnerstag bereits: „Ich kann in dieser aktuellen Pandemie-Lage gar nichts mehr ausschließen.“ Laut Verordnung ist ein Lockdown möglich, wenn eine Stadt oder ein Landkreis an mindestens sieben aufeinanderfolgenden Tagen die Ampelstufe Rot anzeigt. Dann bestehe eine dauerhafte Gefahr einer Überlastung, heißt es. Dies gilt insbesondere für Innenbereiche. Möglich wäre eine Schließung des Kultur- und Freizeitbereichs, der Gastronomie sowie die Absage von Veranstaltungen. Der Profisport würde dann wieder ohne Zuschauer stattfinden.

Von Gina Henning