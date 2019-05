Rostock

Unverhältnismäßig schwer empfanden auch Schüler aus Mecklenburg-Vorpommern die Abiturprüfung im Fach Mathematik, die am vergangenen Freitag geschrieben worden ist. Nachdem ihre Online-Petition bis Montagmittag bereits mehr als 3 700 Unterstützer gewann, kündigte Ministeriumssprecher Henning Lipski eine Prüfung der Beschwerden an. Zunächst gelte es festzustellen, ob sich die Klagen auf die bundesweit einheitlichen oder auf die landesspezifischen Prüfungsaufgaben beziehen.

Bewertungsmaßstab herabsetzen

In der Petition von Schüler Lucas Engler wird Bildungsministerin Birgit Hesse ( SPD) dazu aufgefordert, den Bewertungsmaßstab der Prüfung herabzusetzen. Die Aufgaben seien sowohl auf grundlegendem als auch auf erhöhtem Anforderungsniveau zu schwer gewesen. „Selbst Mathematik-Lehrer beschwerten sich über die Wahl der Aufgaben“, heißt es in der Begründung.

Auch in anderen Bundesländern, darunter Niedersachsen, Hamburg, Brandenburg und Sachsen-Anhalt, hatten Schüler Petitionen gestartet und dafür schon mehr als 60 000 Unterstützer gefunden. „Wenn sich so viele beteiligen, dann lässt das schon aufhorchen“, sagte Leo Radloff vom Landesschülerrat Mecklenburg-Vorpommerns. Die Schülervertretung wolle die Aufgaben nun mit denen aus den Vorjahren vergleichen, um dann „eine fundierte Entscheidung“ zu treffen.

Simone Oldenburg, Fraktionschefin der Linken, fordert, dass es nun Aufgabe der Bildungsministerin sei, zu überprüfen, dass die Anforderungen der Prüfung nicht zu hoch waren. „Wenn Abiturienten und Lehrkräfte gemeinsam beklagen, dass das Niveau der Mathematikprüfung zu hoch gewesen sei, dann darf der Aufschrei nicht ungehört verhallen“, teilt sie mit. Gegebenenfalls bedeute dies, dass der Bewertungsmaßstab so angepasst werden müsse, dass das Abitur nicht in Gefahr gerät.

Enttäuschung nach der Prüfung

Für viele Schüler sei die Enttäuschung nach der Prüfung groß gewesen. „Ich habe mich wochenlang darauf vorbereitet und habe in den Übungen fast immer alles hinbekommen, doch dieses Abitur war einfach schrecklich“, begründet Schülerin Romy Becker ihre Unterstützung der Petition. So habe sie nun das Gefühl, dass ihre Vorbereitungen sich kein bisschen gelohnt hätten. „Die Prüfung war nicht auf den Unterricht abgestimmt“, schreibt Laura Bartsch. Teilweise sei es extrem schwer gewesen, überhaupt zu wissen, was gefordert ist.

Abiturient Jakob Kuhlke sieht das etwas anders: „Ich persönlich fand die Aufgaben durchaus lösbar und vom Schwierigkeitsgrad angemessen“, schreibt er. Jedoch seien ein Großteil der Aufgaben extrem aufwendig, umfangreich und unelegant zu lösen gewesen. Dafür hätte die vorgesehene Zeit nicht gereicht. Auch Katrin Grushkovska schreibt: „Besonders bei der Analysis-Aufgabe fiel mir auf, dass die Ergebnisse im CAS dann unklar dargestellt wurden.“ So kämen unter anderem Kringeln und Klammern heraus. Selbst nach Umstellen verschiedener Funktionen seien die Ergebnisse unbrauchbar gewesen.

Kommt es zu einer Neubewertung der Klausuren?

Bei der Kultusministerkonferenz in Berlin, in der die Bildungspolitik der Bundesländer koordiniert wird, will man sich die Abi-Aufgaben noch einmal genau anschauen. „Wir nehmen die Kritik sehr ernst. Wir müssen aber abwarten, bis die Ergebnisse der Klausuren vorliegen, um zu schauen, ob die Noten signifikant schlechter sind, als in den vergangenen Jahren“, sagt Sprecher Torsten Heil. Sollten sich die Vorwürfe der Schüler bestätigen, sei eine Neubewertung der Prüfungen denkbar. Einen ähnlichen Fall habe es 2016 in Niedersachsen gegeben. Dort hatte es damals ebenfalls nach einer Mathe-Prüfung eine Neubewertung gegeben.

Trotz der Schülerproteste gegen die Abiturprüfung in Mathematik sieht der Präsident des Deutschen Lehrerverbands bisher keine Anzeichen dafür, dass die Aufgaben zu schwierig waren. „Im Internet lässt sich Erregung sehr schnell mobilisieren. Deshalb sollten wir abwarten“, sagte Verbandspräsident Heinz-Peter Meidinger.

