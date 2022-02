MV legt Stiftung Klima- und Umweltschutz auf Eis

Schwerin

Mecklenburg-Vorpommern will angesichts der Kriegsgefahr in der Ukraine die umstrittene Stiftung Klima- und Umweltschutz MV auf Eis legen. Nach Bekanntwerden der russischen Pläne, Soldaten in die Ukraine zu schicken, werde man die landeseigene Stiftung „bitten, alle Projekte ruhen zu lassen“, erklärte Vize-Ministerpräsidentin Simone Oldenburg (Linke) am Dienstag in Schwerin. „Hier geht es um Krieg und Frieden, das ist für uns das Entscheidende“, so Oldenburg.

Die landeseigene Klimastiftung, die mit Geld von der Erdgaspipeline Nord Stream 2 gespeist wird, wurde im Januar 2021 auf Initiative von Ministerpräsidentin Manuela Schwesig (SPD) gegründet. Sie soll den Klima- und Umweltschutz voranbringen. Als weiterer Zweck wurde verankert, die Fertigstellung der Pipeline zu unterstützen. Dazu ist ein vom gemeinwohlorientierten Teil weitgehend unabhängiger Geschäftsbetrieb vorgesehen mit zusätzlichen Einflussmöglichkeiten durch die Nord Stream 2 AG.

Das Stiftungskonstrukt sollte dabei helfen, das Pipeline-Projekt vor US-Sanktionen zu schützen. Dieser Nebenzweck der Stiftung ist nach früheren Aussagen des Stiftungsvorsitzenden und ehemaligen SPD-Ministerpräsidenten Mecklenburg-Vorpommerns, Erwin Sellering, weitgehend erfüllt.

Von Frank Pubantz