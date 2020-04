MV lockert Corona-Regeln: Welche Eltern ihr Kind jetzt doch in die Kita schicken können

Rostock

Die Landesregierung lockert die strengen Regeln für Schulen, Kitas und Horte in der Coronakrise – weil an entscheidender Stelle sonst die Fachkräfte ausgehen würden: Auf Druck der Kliniken im Land dürfen nun alle Kinder von Pflegern, Schwestern, Ärzten und anderen Beschäftigten in medizinischen Berufen die Notbetreuung in den Einrichtungen nutzen – auch wenn nur ein Elternteil so einen Job hat.

„Wir brauchen unser Personal im Krankenhaus – und nicht daheim beim Kinderhüten“, sagt der Ärztliche Vorstand der Rostocker Uni-Klinik, Christian Schmidt. Doch am Aufweichen der Regeln gibt es auch Kritik.

Pflegepersonal blieb daheim

Bereits am Donnerstag hatte das Bildungs- und Sozialministerium per Erlass für Eltern in medizinischen Berufen die „Zwei-Privilegierten-Regelung“ gekippt. Heißt: Um sein Kind in der Notbetreuung in Kitas, Schulen und Horten anmelden zu dürfen, mussten bisher beide Elternteile in den sogenannten „System-relevanten Berufen“ arbeiten – in Kliniken und Arztpraxen, im Lebensmittelhandel oder auch bei der Polizei, um nur drei Beispiele zu nennen. Konsequenzen dieser strikten Regeln: Allein an der Uni-Klinik in Rostock konnten Hunderte Mitarbeiter nur noch eingeschränkt arbeiten – weil sie auf ihre Kinder aufpassen mussten.

„Unsere Mitarbeiter haben zusammen fast 1300 Kinder. Die allermeisten konnten die Betreuung selbst organisieren, doch in mehr als 100 Fällen war das nicht möglich. Diese Kollegen fehlen uns“, sagt Uni-Vorstand Schmidt. Aktuell sei das noch nicht dramatisch, sobald aber die erwartete Welle von zunehmenden schweren Covid-19-Infektionen auch den Nordosten erreiche, würden alle Mitarbeiter gebraucht: „Wir haben technisch aufgerüstet. Aber die besten Beatmungsgeräte bringen nichts, wenn wir kein Personal haben, das sie bedienen kann.“

Druck der großen Kliniken

Nach OZ-Informationen haben vor allem die großen Krankenhäuser im Land auf die neuen Regeln gedrungen: „Dank der neuen Regelung können nun alle Mitarbeiter voll einsatzfähig sein“, sagt auch Steffen Vollrath, Direktor der Rostocker Südstadt-Klinik.

„Wir haben in unzähligen Gesprächen mit Verantwortlichen aller Ebenen dafür gerungen, daher begrüßen wir diese Regelung sehr. Nun geht es darum, dass dies auch für unsere Tochtergesellschaften gilt, deren Arbeit dringend erforderlich ist“, so Christian Arns, Sprecher der Uni-Medizin in Greifswald.

Kinderzahlen steigen massiv

Doch nicht bei allen sorgen die neuen Regeln für Begeisterung. Vor allem ein weiterer Punkt stört Kommunen und Kita-Träger: In der neuen Regelung heißt es nämlich auch, dass die Notbetreuung auch dann ermöglicht werden soll, wenn Härtefälle – „existenzbedrohende Umstände“ – eintreten. Beispielsweise wenn ein Selbstständiger nicht mehr arbeiten kann, weil er Kinder betreuen muss.

„Aber existenzbedrohend ist diese Situation ja für fast alle“, sagt dazu Sergio Achilles. Er ist Geschäftsführer des Rostocker Instituts Lernen & Leben (ILL), einem der größten privaten Kita-Betreiber in MV. Landesweit werden bisher rund 5100 von 111 200 Kindern „notbetreut“, nicht einmal fünf Prozent. Seit Montag steigt aber auch in seinen Einrichtungen die Zahl der Kinder wieder spürbar. „Wenn wir die Regeln aber jetzt zu sehr aufweichen, laufen die Kitas wieder voll“, fürchtet er. Die Folge: „Das Ansteckungsrisiko, das wir alle mit den Schließungen minimieren wollten, steigt wieder.“ Achilles „Horror-Szenario“: „Wenn wir in einer Einrichtung nur einen Fall haben, gehen alle in Quarantäne – Erzieher, Kinder und auch alle Eltern. Genau das kann im Notfall auch für die Kliniken zum Problem werden“, sagt er. Achilles hat sogar für sein Personal bereits Schutzausrüstung – Masken zum Beispiel – geordert.

In Rostock steigt die Zahl der betreuten Kinder seit Montag massiv, meldet Sozialsenator Steffen Bockhahn (Linke). Einige Kitas hätten bereits wieder 50 Prozent der „normalen“ Auslastung erreicht. „Wir haben fast 25 Prozent mehr Kinder in der Betreuung als noch vergangene Woche.“ Er warnt Arbeitgeber davor, ihre Mitarbeiter leichtfertig für „unabkömmlich“ zu erklären: „Wir prüfen das sehr genau nach.“

Kommunen bleiben restriktiv

Auch die Landkreise sehen die neuen Regeln skeptisch: „Wir wollen das Gesundheitswesen unterstützen – auch mit den neuen Regeln zur Kinderbetreuung. In allen anderen Fällen werden wir weiterhin sehr restriktiv entscheiden“, so Sozialdezernentin Anja Kerl ( SPD). „Für viele Familien ist die Lage ein Problem. Aber der Schutz vor einer weiteren Ausbreitung des Coronavirus muss jetzt Vorrang haben.“ Aus dem Schweriner Sozialministerium heißt es: „Da die Landesregierung grundsätzlich an den restriktiven Regeln zur Notbetreuung festhält, erwarten wir nur geringfügige Veränderungen in den einzelnen Notfallgruppen in den Kitas“, so Alexander Kujat, Sprecher von Minister Stefanie Drese ( SPD).

Von Andreas Meyer