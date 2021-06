Die Landesregierung berät derzeit über die weitere Entschärfung von Corona-Regeln. Die Testpflicht soll nach OZ-Informationen in Innenbereichen der Gastronomie oder beim Friseur ausgesetzt werden. Für Großveranstaltungen seien wieder Tausende Teilnehmer denkbar – mit Corona-Testpflicht.

Hanse Sail und Fußballspiele des FC Hansa Rostock mit bis zu 15000 Zuschauern sind Thema in der Beratung der Landesregierung. Am Nachmittag will Ministerpräsidentin Manuela Schwesig (SPD) weitere Lockerungen verkünden. Quelle: Ove Arscholl/Jens Büttner/dpa/Andy Bünning