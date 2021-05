Am Samstag war der Sport an der Reihe, am Dienstag die Kultur und am Mittwoch steht der Tourismus im Mittelpunkt bei den Beratungen der Landesregierung. Eine vorgezogene Lockerung gilt als Formsache. Wie sind die aktuellen Regeln? Wen darf ich treffen und wer darf mich besuchen?