MV macht wieder auf: Wie oft müssen Ostsee-Urlauber zum Corona-Test?

Schwerin

Ab 7. Juni sollen Urlaubsreisen innerhalb von MV wieder erlaubt sein. Ab 14. Juni sollen Urlauber von außerhalb wieder einreisen dürfen. Ministerpräsidentin Manuela Schwesig (SPD) hat zwar in Aussicht gestellt, dass Öffnungen schon vorher möglich seien, wenn sich die Corona-Zahlen besser entwickeln, als die Prognosen vorhersagen. Stand jetzt soll am 31. Mai erneut entschieden werden.

Bis 6. Juni gilt also weiterhin das Beherbergungsverbot. Hotels, Pensionen, Ferienwohnungen, Campingplätze dürfen ab 7. Juni Urlauber aus MV wieder beherbergen und ab 14. Juni Gäste von außerhalb, wenn die Landesinzidenz unter 50 ist, die Impfquote bei über 45 Prozent und die Krankenhaus-Intensivbettenbelegung unter 70 Prozent liegt.

Tagesaktueller Test bei Einreise erforderlich

Die Landesverordnung sieht vor, dass Urlauber bei ihrer Anreise einen negativen Test vorlegen müssen. Dieser Test darf maximal 24 Stunden alt sein. In Schleswig-Holstein hat man diese Regelung gerade auf 48 Stunden ausgeweitet, da sie nicht praktikabel gewesen sei. Eine weitere Regelung sorgt für Aufregung: Denn Gäste sollen sich im Urlaub alle 72 Stunden testen lassen. Diese Pflicht gilt für die gesamte Familie. Ausgenommen sind Kinder unter sieben Jahren.

Touristiker befürchten Schlangen vor Testzentren

Tobias Woitendorf, Geschäftsführer des Landestourismusverbands MV, hält die 72-Stunden-Regel für Humbug. Quelle: Bernd Wüstneck

Touristiker halten diese Regel für wenig sinnvoll. Tobias Woitendorf, Geschäftsführer des Landestourismusverbands, sagt, das sei kaum praktikabel. Er befürchtet lange Schlangen vor den Testzentren, wenn die Urlauber einreisen. Die Regelung sei kontrollintensiv, schwer vermittelbar und umständlich. Außerdem stelle sich die Frage, wer das kontrollieren soll.

Der Verband schlägt vor, dass sich Urlauber vor Anreise testen lassen und es in den Beherbergungsbetrieben Schnelltestangebote gibt. Außerdem sollten sich Urlauber nur dann testen lassen, wenn sie Indoor-Angebote nutzen – also Restaurant, Schwimmbad, Spa, Museum etc. Das sei wie bei der Straßenbahn: Wer sie nutzt, braucht einen Fahrschein, wer nicht, braucht keinen.

Woitendorf sagt: „Mein Credo bleibt: So einfach wie möglich und am wenigsten umständlich.“ Die Leute kommen nicht an die Küste, um alle zwei Tage vor einem Testzentrum zu stehen. Außerdem spricht sich der Verband dafür aus, den begleiteten Selbsttest anzuerkennen.

Ihr täglicher Newsletter aus der OZ-Chefredaktion Viele Hintergründe aus der OZ-Redaktion und die wichtigsten Nachrichten aus MV, Deutschland und der Welt täglich gegen 19 Uhr im E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Wer eine Woche bleibt, wird drei Mal getestet.

Dehoga-Chef Lars Schwarz: „Eine Krücke, bis wir Herdenimmunität haben.“ Quelle: Dehoga

Für den Dehoga-Chef von MV, Lars Schwarz, ist die 72-Stunden-Testpflicht kein Problem. Er sagt: „Schleswig-Holstein und Sylt haben damit gute Erfahrungen gemacht. Wer eine Woche bleibt, wird drei Mal getestet. Da kann man sagen, das sei viel. Wir halten das aber für eine Übergangszeit für eine praktikable Lösung, auch wenn es nur eine Krücke ist, bis wir Herdenimmunität haben.“

Problem: Es ist keine Gleichbehandlung. Wer innerhalb von MV zu Urlaubszwecken verreist – zum Beispiel von Rostock nach Rügen –, muss sich drei Mal testen lassen. Wer von außerhalb von MV in seine Zweitwohnung im Land einreist, muss das nicht.

Von Michael Meyer