Schwerin

Paukenschlag in der Landespolitik: Die Koalition von SPD und CDU will in diesem Jahr weitere 2,15 Milliarden Euro an Schulden aufnehmen, um die Folgen der Corona-Krise im Land abzufedern. Damit wird die Neuverschuldung einen historischen Höchststand von 2,85 Milliarden Euro im Jahr erreichen. Denn 700 Millionen Euro neue Kredite sind bereits für den MV-Schutzfonds aufgenommen worden.

Das Geld soll in Wirtschaft, Bildung und Digitalisierung fließen. Ab 2025 sollen die neuen Schulden wieder abgebaut werden – bis 2044. Wenn denn alles gut geht.

Schwesig : Neue Investitionen und Hilfe für Corona-Opfer

Gelockerte Stimmung im Schlosshotel Basthorst bei Schwerin, wo sich die Koalition zwei Tage zur Klausur zurückgezogen hatte. Es sei ein „absoluter Kraftakt“ gewesen, das Thema abzuarbeiten, erklärt Ministerpräsidentin Manuela Schwesig ( SPD). Was sie verkündet, hat es in sich.

Das Land Mecklenburg-Vorpommern, das nach 14 Jahren Sparkurs seine Gesamtschulden auf knapp unter zehn Milliarden Euro abgesenkt hat, braucht weiteres frisches Geld. Um der Corona-Krise zu begegnen, seien 300 Millionen Euro Steuerausfälle zu kompensieren und 487 Millionen als Kofinanzierung für Bundesprogramme nötig. Darüber hinaus werde in verschiedenen Bereichen weit mehr investiert.

Der größte Brocken mit 480 Millionen gilt der Gesundheit. Damit sollen Kliniken und Universitätsmedizinen modernisiert werden, so Schwesig. Auch geplant: ein neuer Studiengang für Intensiv-Medizin. Gedacht sei auch daran, mehr Gesundheitszentren im Land nach dem Vorbild früherer Polikliniken zu schaffen, erklärt Innenminister Lorenz Caffier ( CDU).

Weitere 387 Millionen Euro stehen für Kommunen auf dem Zettel. Damit sollen Steuereinbrüche abgefangen und Investitionen gesichert werden, so Caffier. Auch der Breitbandausbau solle forciert werden. 22 Millionen mehr stelle das Land für Verluste der Kommunen im Nahverkehr bereit.

400 Millionen Euro sind für schnellere Digitalisierung von Verwaltungen gedacht. Allein für die elektronische Akte in der Justiz seien 100 Millionen veranschlagt.

Mit weiteren 101 Millionen Euro kann die Wirtschaft rechnen, damit Firmen gut durch den Corona-Winter kommen.

256 Millionen Euro sollen zusätzlich in die Bildung investiert werden: digitale Ausstattung an Hochschulen und Schulen plus Fortbildung für Lehrer. „Wir müssen die Schule in das 21. Jahrhundert befördern“, so Schwesig. In Abstimmung mit der Linken seien auch 100 Millionen mehr für Schulbau und -sanierung drin. Die Opposition im Landtag sei also in die Überlegungen eingebunden. Die AfD habe sich nicht mit Vorschlägen beteiligt, so Schwesig.

Linke am Paket beteiligt, AfD dagegen

Entsprechend sind die Reaktionen. Simone Oldenburg, Linke im Landtag, lobt das Paket. Es sei gelungen, „Schwerpunkte für ein besseres Leben und Lernen im Land in unserem Land zu verankern“. Dazu zähle sie mehr mobile Endgeräte an Schulen, eine Aufstockung der Mittel für Sommerferien-Hort oder mehr Geld für Kinder- und Jugend-Tourismus.

Die AfD lehne neue Schulden ab, erklärt Dirk Lerche. „Die Landesregierung will sich in Rekordschulden flüchten, weil sie nicht zugeben will, dass die fetten Jahre erst einmal vorbei sind.“

FDP und Grüne: Kommende Generationen müssen es ausbaden

Scharfe Kritik kommt auch von anderen Parteien. Die geplante Neuverschuldung zeige, „dass in der Krise jedes Maß verloren geht“, sagt FDP-Landeschef René Domke. „Die Regierung setzt unsere Zukunft aufs Spiel.“ Das Geld werde kommenden Generationen fehlen.

Das sieht Grünen-Chefin Weike Bandlow ähnlich. „Ich habe zunehmend Zweifel an der Seriosität der Finanzpolitik“, sagt sie. „Offenbar sollen vor der Landtagswahl alle Wünsche bedient werden, ohne Rücksicht auf die Belastung künftiger Generationen.“ Wichtige Themen, wie Klimaschutz oder Verkehrswende, seien der Regierung wohl nicht wichtig.

Der Bund der Steuerzahler MV schlägt Alarm: „Das ist kein Krisenhaushalt“, erklärt Geschäftsführerin Diana Behr. Notkredite dürften ausschließlich der Krisenbewältigung dienen. „Doch hier holt das Land nach, was es in den vergangenen Jahren versäumt hat.“

Pro-Kopf-Verschuldung steigt auf rund 6800 Euro

Beschließt der Landtag den Nachtrag zum Haushalt, steigt die Verschuldung pro Einwohner in MV auf einen Schlag von rund 5000 auf 6800 Euro. „Eine historische Zäsur“, räumt Finanzminister Reinhard Meyer ( SPD) ein. Ab 2025 sollen die neuen Schulden wieder abgebaut werden. Dann hoffe man auf ein Ende der Corona-Auswirkungen und wieder sprudelnde Steuerquellen.

„Vorbereitet zu sein, das ist der richtige Ansatz“, erklärt CDU-Landeschef Michael Sack. Er trage die Entscheidungen mit. Das Land müsse für die Krise gut aufgestellt sein. Corona habe gezeigt: MV sei in vielen Bereichen nicht gut genug aufgestellt. Dies gelte vor allem in der Bildung.

Von Frank Pubantz