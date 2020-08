Rostock

In Mecklenburg-Vorpommern sind am Montag drei neue Corona-Infektionen festgestellt worden. Damit steigt die Zahl der positiv Getesteten auf 975. Je eine neue Infektion wurde in der Hansestadt Rostock sowie in den Landkreisen Ludwigslust-Parchim und Vorpommern-Rügen gemeldet.

Bislang sind in MV 20 Personen im Zusammenhang mit einer Covid-19-Erkrankung gestorben. 132 Patienten mussten/müssen im Krankenhaus betreut werden, 22 davon auf der Intensivstation. Nach Schätzungen, die die Dunkelziffer außen vor lassen, sind 882 der Erkrankten wieder von ihrer Infektion genesen.

Anzeige

Lesen Sie auch:

Weitere OZ+ Artikel

Nach positiven Corona-Tests: Quarantäne für Schüler der Rostocker Borwinschule aufgehoben

Von OZ