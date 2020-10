Schwerin

Was für eine Zahl! 24 Milliarden Euro. Auf diese Summe wachsen die Verbindlichkeiten des Landes an, wenn der Landtag bald die Rekordverschuldung von 2,85 Milliarden Euro beschließt. Offiziell begründet mit der notwendigen Bekämpfung der Corona-Pandemie, stecken im Etat von SPD-Finanzminister Reinhard Meyer, abgestimmt mit dem Koalitionspartner CDU, aber auch viele Posten, die mit Corona direkt nichts zu tun haben. So ist zusätzlich Geld für die Modernisierung der Verwaltung eingeplant, für Schulbau, was SPD und CDU zuvor ablehnten. An Uni-Medizinen soll der Investitionsstau beendet werden, Kommunen mehr Geld für Breitbandausbau erhalten, Landesbeamte bekommen neue Computer.

Vorwurf: Haushalt ist „vollgestopft mit anderen Dingen“

Was hat das mit Corona zu tun? Vieles nichts, kritisiert der Landesrechnungshof. SPD und CDU saugten sich mit Geld voll wie ein Schwamm. Nächstes Jahr sind Wahlen. Es sei „erschreckend“, wie Corona für die hohe Verschuldung als „Feigenblatt“ herhalten müsse, so Abteilungsleiter Dirk Fuhrmann (siehe Interview). Dies sei „ein klarer Verstoß gegen die Schuldenbremse“, damit gegen die Verfassung.

Anzeige

„Wir halten den Nachtragshaushalt für verfassungswidrig“, sagt auch Gunter Jess, Finanzexperte der AfD im Landtag. „Daher werden wir dagegen klagen.“ Denn die Aushebelung der Schuldenbremse gelte nur für die Corona-Bekämpfung. „Doch dieser Haushalt ist vollgestopft auch mit anderen Dingen.“

AfD-Mann Gunter Jess kündigt Klage gegen den Nachtragshaushalt an. Quelle: AfD

Die hohen Schulden würden Einwohner des Landes in kommenden Jahren belasten, so Jess. „Das wird Auswirkungen auf jeden Einzelnen haben.“ Denn wenn eine Landesregierung immer mehr mit dem Abzahlen von Schulden beschäftigt ist, fehle das Geld für Investitionen oder freiwillige Leistungen, wie Vereinsarbeit oder Kultur. Womöglich auch für mehr Polizisten und Lehrer. „Wir werden auf zehn Jahre ziemlich harte Zeiten erleben“, warnt Jess. Er sehe auch schwarz für die von der SPD forcierte beitragsfreie Kita, die seit Jahresbeginn dazu führt, dass Eltern landesweit kein Geld mehr für die Kita-Betreuung ihrer Kinder zahlen. Haken: Vom Bund gibt es einen Zuschuss aus dem „Gute-Kita-Gesetz“ nur bis 2022.

So setzen sich die 24 Milliarden Euro zusammen Mit 24 Milliarden Euro wird das Land nach der gigantischen Neuverschuldung insgesamt in der Kreide stehen. Laut Finanzministerium sind das 12,4 Milliarden Schulden des Landes, dazu 1,7 Milliarden Schulden der Kommunen. Hinzu kommen 1,34 Milliarden an Bürgschaften und 8,78 Milliarden Versorgungslasten; also Geld, das schon heute für Pensionen von Beamten eingeplant werden muss.

Beim Rechnungshof schätzt man das ähnlich ein. Viele Ausgaben müssten in kommenden Jahren „auf den Prüfstand“, so Fuhrmann. Der „kräftige Schluck aus der Pulle Neuverschuldung“ werde für viele spürbare Folgen haben, wenn 2022 oder später das Geld hinten und vorn nicht mehr reicht.

Mehr zum Thema:

„Dies ist kein Krisenhaushalt.“ Diana Behr, Bund der Steuerzahler MV Quelle: Cornelius Kettler

Die 24 Milliarden Euro seien „zweifellos eine hohe Summe“, sagt Diana Behr, Geschäftsführerin des Bundes der Steuerzahler MV. Sparte das Land lobenswerterweise 14 Jahre lang, werde nun unter dem Deckmantel Corona-Krise nachgeholt, „was offenbar zu lange liegen geblieben“ sei. Was der Finanzminister vorgelegt hat, sei eben „kein Krisenhaushalt“, so Behr. Neuverschuldung und lange Tilgung würden lange Zeit einschneidende Folgen haben. Kommentar zum Thema: Wer nur bis morgen denkt, handelt nicht verantwortungsvoll

Die Linken-Fraktion dagegen spart derzeit mit Kritik am Rekordschulden-Haushalt. Grund: Man habe selbst Investitionen über rund 150 Millionen Euro einbringen können, so Fraktionschefin Simone Oldenburg. Darunter allein 100 Millionen Euro für Schulbau. Was noch fehle, sei Geld für ein kostenloses Azubiticket.

Linke schlägt Millionärssteuer als Ausgleich vor

Haben sich die Linken kaufen lassen? Oldenburg weist das zurück. Diese Vorhaben seien längst überfällig und von der Koalition vernachlässigt worden. Dass das Land die Rekordschulden ab 2025 über 20 Jahre zurückzahlen kann – pro Jahr satte 142 Millionen Euro –, hält die Linke allerdings für „illusorisch“, so Finanzexpertin Jeannine Rösler. 30 oder gar 40 Jahre seien realistischer. 40 Jahre Schulden für ein Corona-Jahr. Vorschlag der Linken: Mit einer Vermögenssteuer für Millionäre (fünf Prozent ab der zweiten Million) könnten die Kosten gedeckt werden.

Der Finanzminister verteidigt seine Linie. „Wir stecken gerade in einer schweren Krise. Und nur aus diesem Grund dürfen wir überhaupt neue Schulden machen“, so Reinhard Meyer. „So ist es in der gesetzlichen Regelung zur Schuldenbremse festgelegt. Wir handeln dementsprechend regelkonform.“ Die Pandemie habe „aber auch Defizite aufgezeigt, die schnellstmöglich behoben werden müssen“. Das betrifft vor allem die Bereiche Digitalisierung und Gesundheit.

Von Frank Pubantz