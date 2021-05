Schwerin

Endlich! Licht am Ende des Tunnels. Die Corona-Zahlen in MV sinken, die Regierung öffnet das Land wieder für Tagestourismus und Zweitwohnungsbesitzer – wenn auch nicht freiwillig, da ein Gerichtsurteil voranging. Kommen darf nur, wer als vollständig geimpft gilt. Neben zweifach Geimpften sind dies neuerdings auch frühere Corona-Infizierte, die nur eine Impfung brauchen, um ausreichend Schutz zu haben. Ein kleiner Schritt. Eine Landesentscheidung.

Das macht Hoffnung auf Weiteres. Denn noch in dieser Woche steht die Entscheidung an, für wen bundesweit Kontaktregeln gelockert werden können. Für Geimpfte und Genesene, sagt Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU). Wer aber gilt als genesen? Mit oder ohne eine Impfung? Dies gilt es zu klären.

Wie vieles andere auch. Schulen, Kitas, Handel, Gastronomie – viele Menschen warten sehnsüchtig auf Öffnung. Gut, dass Besucher jetzt begrenzt wieder nach MV dürfen. Es muss aber auch an jene gedacht werden, die hier leben. Kaum jemand versteht, dass ein Rostocker in Schleswig-Holstein im Café sitzen darf, nicht aber in Rostock, während Geimpfte sich hier nur begrenzt treffen dürfen. Hier ist Fingerspitzengefühl gefragt.

Von Frank Pubantz