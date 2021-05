Schwerin

Mecklenburg-Vorpommern öffnet wieder für Tagestouristen und Zweitwohnungsbesitzer aus anderen Regionen. Voraussetzung sei eine zweifache Impfung gegen Corona/Covid-19, erklärt Gesundheitsminister Harry Glawe (CDU) am Dienstag. Die neue Regelung gilt ab Mittwoch (5.5.). Er deutet auch an, dass sich der Nordosten in dieser Woche im Bundesrat für Lockerungen von Kontaktregeln Geimpfter und Genesener aussprechen werde. Damit könnten zweifach Geimpfte zum Beispiel auf Tests bei Friseurbesuchen verzichten.

„Wir öffnen das Land für vollständig Geimpfte“

Die aktuelle Corona-Lage habe sich landesweit deutlich verbessert, begründet Glawe den Schritt zur Öffnung der Landesgrenzen. Aktuell liege die Inzidenz bei 115. „Das ist ein guter Trend“, so Glawe. „Wir sind, glaube ich, über den Berg und können damit rechnen, dass die Inzidenzen fallen.“ Auch in Krankenhäusern entspanne sich die Lage wieder. Aktuell lägen 81 Patienten auf Intensivstationen. „Ein Signal, dass wir die Lage wieder deutlich besser im Griff haben“, so Glawe.

Ihr täglicher Newsletter aus der OZ-Chefredaktion Viele Hintergründe aus der OZ-Redaktion und die wichtigsten Nachrichten aus MV, Deutschland und der Welt täglich gegen 19 Uhr im E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Daher sei mehr Öffnung möglich. Zweitwohnungsbesitzer, Tagesgäste, die einen vollen Impfschutz haben (zwei Wochen nach der zweiten Dosis) dürften ab Mittwoch wieder einreisen. „Wir öffnen das Land für vollständig Geimpfte“, so der Minister. Zuvor hatte die Regierung eine Schlappe vor dem Oberverwaltungsgericht kassiert. Andere Regeln wie das Beherberungsverbot blieben vorerst bestehen. Touristiker müssen also weiter warten – als nächste Schritte, bei sinkenden Infektionszahlen, seien Modellregionen denkbar.

Schulen und Kitas erst ab MV-Inzidenz unter 100 ein Thema

Die Diskussion über die generelle Lockerung von Kontaktregeln für Geimpfte und Genesene begrüße er, so Glawe. MV werde einer solchen bundesweiten Regel wohl am Freitag im Bundesrat zustimmen. „Es ist eine Selbstverständlichkeit, wenn Geimpfte ihre Rechte zurückbekommen.“

Um weitere Lockerungen zu ermöglichen, müsse die Corona-Inzidenz MV-weit allerdings unter 100 kommen. Dann könnten Landräte und Oberbürgermeister auch wieder Kitas und Schulen öffnen, so der Minister. Bis Anfang August, dem Beginn des neuen Schuljahres, sollen auch rund 60 000 Kinder und Jugendliche zwischen 12 und 16 Jahren geimpft sein. Er gehe davon aus, dass der dafür nötige Biontech-Impfstoff zeitnah zugelassen werde.

Lesen Sie auch

Zuversichtlich zeigt sich Glawe, dass das Impftempo in MV weiter erhöht wird. Im Mai würden 310 000, im Juni 582 000 Dosen für Impfzentren und Hausärzte erwartet. Aktuell liege MV im Vergleich der Bundesländer bei den Erstimpfungen wieder auf Platz zwei. Rund 30 Prozent der Einwohner haben den ersten Piks erhalten, beim zweiten sind es sieben Prozent. Die Landesregierung arbeite weiterhin an der Etablierung eines eigenen Produktionsstandortes für Impfstoff.

Von Frank Pubantz