MV ohne Plan B für Schüler in der Corona-Krise: So geht das nicht!

Rostock

Schon vor Corona gab es Klagen von Schülern über die extremen Leistungsanforderungen für das Abitur in MV. Jetzt steuert ein Jahrgang auf die Abschlussprüfungen zu, der (mindestens) zwei Lockdowns hinter sich haben wird: mit mehr schlecht als recht laufendem Distanzunterricht und dadurch zwangsläufig Defiziten bei der Wissensaufnahme. Und die Bildungsministerin des Landes erklärt: Wir schauen uns mal Mitte Januar an, wie das so weitergehen kann.

So geht das nicht! Ganz schnell muss ein Alternativplan her, der aufzeigt, wie Gymnasiasten, aber auch Schüler anderer Abschlussklassen Vorbereitung und Prüfungen durchlaufen können, sollte Corona auch nach dem 11. Januar das Leben dominieren. Weniger Klausuren, verschobene oder gar der Ausfall von Prüfungen müssen überdacht werden – vorbereitend. Das würde auch den vielen engagierten Lehrern helfen, die verzweifelt versuchen, den Lernstoff in wenig Zeit zu pressen.

Haken: Die 16 Bundesländer wollen stets im Gleichschritt handeln, um die gegenseitige Anerkennung von Schulabschlüssen zu sichern. Es darf sich nicht wiederholen, dass eine Einigung erst kurz vor dem Knall stattfindet. Schon 2020 waren die Schüler die Leidtragenden.

Von Frank Pubantz